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Мама Меган Маркл будет жить вместе с дочерью и ее мужем — принцем Гарри

8:46 31 августа 2020
Дория, Меган и Гарри

В дом, который недавно приобрели в Калифорнии Меган Маркл и принц Гарри, въедет еще один член их семьи. Как сообщает издание Express, в особняке, расположенном близ города Санта-Барбара, поселится мать герцогини Сассекской — Дория Рэгленд, которая будет помогать супругам ухаживать за их годовалым сыном Арчи.

Теща принца разместится в одном из гостевых домиков на территории нового имения Сассексов. Сейчас в нем ведется ремонт. В домике имеется две спальни и две ванные комнаты. В то время, как в основном доме их насчитывается, соответственно, девять и 16.

63-летняя Дория планирует поочередно жить у дочери и в своем собственном доме в Лос-Анджелесе. Между ними примерно час езды на автомобиле. Рэгленд привыкла к независимости и хочет иногда иметь свое личное пространство.

Ранее афроамериканка в течение трех лет была социальным работником в сфере психического здравоохранения. Однако отказалась от этой работы в 2018 году — после того, как ее дочь вышла замуж за Гарри. После этого Рэгленд начала давать уроки по изготовлению украшений ручной работы в одном из калифорнийских колледжей.

Меган и Гарри давно хотели, чтобы Дория поселилась с ними. И ждали для осуществления своих планов снятия строгих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Гарри очень близок со своей тещей, которую считает исключительно мудрой женщиной. Ранее в биографии герцога и герцогини «В поисках свободы» сообщалось, что первую годовщину своей свадьбы Меган и Гарри отпраздновали вместе с Дорией во Фрогмор-коттедже в Виндзоре.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Длинные волосы и оголенные руки: Меган Маркл появилась на публике в новом образе.

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