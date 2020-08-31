27.39 / 27.62 32.27 / 32.75
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Беременная Илона Гвоздева рассказала, как чувствует себя после зажигательного ча-ча-ча в «Танцях з зірками»

10:14 31 августа 2020
Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович

Танцовщица Илона Гвоздева, которая вот-вот станет мамой во второй раз, выступила на паркете шоу «Танці з зірками», исполнив вместе с Дмитрием Танковичем зажигательный танец ча-ча-ча. Беременная танцовщица порхала на паркете, будто и нет у нее огромного живота. После прямого эфира хейтеры засыпали Илону сообщениями, «переживающие» за ее здоровье и здоровье малыша.

Гвоздева ответила, что чувствует себя прекрасно и будет продолжать танцевать.

«Всем хейтерам, особенно тем, кто ни разу не беременный, не рожавший, не достигший даже 18лет, но очень информированный специалист в области медицины и протекания беременности желаю сначала вырасти, создать семью, родить хотя бы одного ребёнка, достичь определенного статуса и результата в жизни, а после уже и комментировать из личного опыта», — отметила Гвоздева.

Она также поблагодарила всех за поддержку и за беспокойство и заверила, что все прошло хорошо и чувствует она себя отлично.

«Конечно, немного отекли ножки, но в целом все good. Этот танец хочу посвятить всем женщинам/девушкам, которые сейчас находятся в таком же волшебном положении, пожелать всем больше позитивных эмоций, чтоб ожидание малыша было праздником, чтоб ваше физическое состояние было максимально активным в меру вашего желания и танцуйте для души и от души», — написала Илона.

Напомним, в минувшее воскресенье, 30 августа, состоялся первый прямой эфир обновленного шоу «Танці з зірками» на канале «1+1». В павильоне так не появилась больная коронавирусом Оля Фреймут, дома борется с таким же недугом участница Дарья Петрожицкая. Все подробности первого эфира, читайте здесь.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Илона Гвоздева раскрыла подробности своего участия в шоу и рассказала, когда ее малыш появится на свет.

496

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Теплая осенняя погода&nbsp;— мама с ребенком в парке

30-градусная жара в сентябре: синоптики рассказали о погоде в Украине в конце лета и начале осени

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

цветы

Дожди и жара: синоптики рассказали, как начнется в Украине осень

Путин

В Украине объяснили, почему Россию не исключают из ООН даже после войны на Донбассе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер