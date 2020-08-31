Беременная Илона Гвоздева рассказала, как чувствует себя после зажигательного ча-ча-ча в «Танцях з зірками»

Танцовщица Илона Гвоздева, которая вот-вот станет мамой во второй раз, выступила на паркете шоу «Танці з зірками», исполнив вместе с Дмитрием Танковичем зажигательный танец ча-ча-ча. Беременная танцовщица порхала на паркете, будто и нет у нее огромного живота. После прямого эфира хейтеры засыпали Илону сообщениями, «переживающие» за ее здоровье и здоровье малыша.

Гвоздева ответила, что чувствует себя прекрасно и будет продолжать танцевать.

«Всем хейтерам, особенно тем, кто ни разу не беременный, не рожавший, не достигший даже 18лет, но очень информированный специалист в области медицины и протекания беременности желаю сначала вырасти, создать семью, родить хотя бы одного ребёнка, достичь определенного статуса и результата в жизни, а после уже и комментировать из личного опыта», — отметила Гвоздева.

Она также поблагодарила всех за поддержку и за беспокойство и заверила, что все прошло хорошо и чувствует она себя отлично.

«Конечно, немного отекли ножки, но в целом все good. Этот танец хочу посвятить всем женщинам/девушкам, которые сейчас находятся в таком же волшебном положении, пожелать всем больше позитивных эмоций, чтоб ожидание малыша было праздником, чтоб ваше физическое состояние было максимально активным в меру вашего желания и танцуйте для души и от души», — написала Илона.

Напомним, в минувшее воскресенье, 30 августа, состоялся первый прямой эфир обновленного шоу «Танці з зірками» на канале «1+1». В павильоне так не появилась больная коронавирусом Оля Фреймут, дома борется с таким же недугом участница Дарья Петрожицкая. Все подробности первого эфира, читайте здесь.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Илона Гвоздева раскрыла подробности своего участия в шоу и рассказала, когда ее малыш появится на свет.

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