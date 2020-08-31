Четвертый сезон обновленного проекта «Танці з зірками» («1+1») открыло выступление всемирно-известного украинского коллектива «Light Balance». На последних аккордах на сцене шоу появились пары-участники проекта. К сожалению, две пары заразились коронавирусом — Ольга Фреймут и Илья Падзина, Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко.

Ведущими четвертого сезона традиционно стала пара Юрий Горбунов и Тина Кароль. На балконе участников поддерживала победительница проекта, популярная певица Наталья Могилевская, которая принесла на эфир свой победный кубок!

Судьи сезона — Григорий Чапкис, Влад Яма и Екатерина Кухар. Ни одна из пар по правилам проекта в первом эфире не покидает паркет.

Открыла вечер пара певицы Юлии Саниной и Дмитрия Жука.

— Я помню, как в подростковом возрасте смотрела «Танці з зірками», — сказала Юля. — А теперь пришел мой черед. Я раскрою свою сексуальность.

Пара исполнила ча-ча-ча под хит группы The HARDKISS «Make-Up».

— Это был праздник! — сказал Влад Яма, заметив, однако, что, Юля могла быть более раскованной.

Екатерина Кухар назвала Санину «главной рок-дивой страны».

— Желаю вам дойти до финала, — не скрывала Кухар.

— Я так соскучился, — признался Григорий Чапкис, обращаясь к залу. — Однако, ожидал большего и, увы, не увидел драматургии танца.

Пара получила от судей 21 балл.

— Мой образ жизни стал активнее, — рассказала «ФАКТАМ» Юлия Санина. — Каждый день многочасовые тренировки, специальная диета, витамины для поддержания организма. Та физическая форма, в которой я сейчас нахожусь мне очень нравится.

Семья сначала с опаской отреагировала на новость о моем участии в «Танцах». И родители несколько раз переспрашивали: уверена ли я? Потому что это огромные нагрузки, сложно морально, психологически и физически. Готова ли я к этому испытанию?! Я решила, что готова и за подготовку к шоу ни разу не дала «слабину». Я не откажусь от мечты, которая живет со мной с самого детства.

Популярный актер и комик Арам Арзуманян и его партнерша Антонина Руденко исполнили фьюжн.

— Это будет взрыв! — пообещал Арам. — Я рожден, чтобы побеждать.

— Танцуешь хорошо, — признал Чапкис. — Но удели внимание своей партнерше и танцуй ритмично.

— Знаю, что вы претендуете на звание альфа-самца, — неожиданно заявила Екатерина. — Но прикройте вашу грудь — слишком волосатая!

— Я пылаю от твоего танца, — не сдержалась Наталья Могилевская, встретив Арама на своем балконе. — Это явно приз зрительных симпатий!

Судьи поставили паре 22 балла.

Позитив и Юлия Сахневич вышли на паркет в венском вальсе под музыку из фильма «Ла-ла-ленд».

— Меня увидят с неожиданной стороны, — пообещал Позитив.

— Я видел, что ты нервничал, но был очень чувственным, — сказал Влад Яма Позитиву. — Я переживал, как за себя.

— Вам нужно больше смелости! — посоветовал Позитиву Чапкис. — У вас большое будущее.

— А для меня это был самый романтичный вальс в истории проекта, — сказала Кухар. — Но ваши кисти рук мне больше напоминали лопатки для переворачивания блинчиков.

Судьи поставили паре 21 балл.

Рэп-звезда Alyona Alyona призналась, что даже не мечтала попасть на танцевальное шоу. Ее партнером стал Юрий Гурич. Сальсу пара исполнила под хит Дмитрия Монатика.

— Я увидел что-то хулиганское в вашем выступлении, — прокомментировал Григорий Чапкис.

— Мне очень понравилось, — признал Влад Яма. — Не знаю, что со мной происходит! Это был кайф от танца.

— Если вы на следующий раз так затанцуете, то я — зачитаю рэп, — недовольно сказала Кухар.

— Не слушайте — это было секси! — воскликнул Яма.

Пара получила 16 баллов. Екатерина Кухар поставила всего 4 балла.

— Теперь мое утро начинается с растяжки, — призналась «ФАКТАМ» Алена. — Мое тело прямо просит потянуть голову, руки, ноги. На самом деле, танцы вытянули меня из зоны комфорта — я привыкла все держать в своей голове и контролировать. Но здесь так нельзя. Надо доверять партнеру, а он тебя ведет, и для меня это большой вызов — научиться доверять кому-то.

Лидер группы «Беz обмежень» Сергей Танчинец стал в пару с популярным хореографом Яной Цыбульской.

— Я хочу победить и посвятить выигрыш своей семье, — сказал Сергей.

Венский вальс пары вызвал вопросы у Влада Ямы.

— Ни разу не видел у вас вытянутой шеи, — сказал известный хореограф.

— Культура вальса в мелочах, — уточнил Чапкис. — Надеюсь, что до конца сезона вам еще многому придется научиться.

Судьи поставили паре 17 баллов.

Надежда Мейхер 14 лет назад уже была участницей танцевального шоу. Тогда она не дошла до финала.

— Теперь я сдаваться не собираюсь, — сказала Надя.

Ее партнер — Кирилл Васюк. Пара исполнила румбу под хит группы «ВИА Гра».

— Надя, я вас люблю по-прежнему, — признался Григорий Чапкис. — Вы и 14 лет назад, когда я был судьей этого шоу, были одной из лучших партнерш.

— Вы — словно пластичная мартовская кошка, — сказала Екатерина.

— Это одно из лучших выступлений, — не сдержался Влад Яма. — Это был танец партнерши — ноги немного дрожали, но баланс не потеряли.

Судьи поставили паре 26 баллов. Григорий Чапкис отдал наивысшие 10 баллов!

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Молодая мама, певица Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов показали самбу под хит Willy William.

— Это мое возвращение на большую сцену, — сказала Санта.

— Что же вы дальше будете делать? — спросил Влад Яма, намекая на отличную хореографию пары.

Екатерина Кухар назвала Санту «главной пантерой проекта».

— Вы готовы поехать в Бразилию, — признал Чапкис.

Судьи поставили паре 28 баллов.

Певица Слава Каминская вернулась на паркет после травмы позвоночника, которую она получила в позапрошлом сезоне. Слава стала в пару с известным хореографом Дмитрием Дикусаром. Под хит Шер они танцевали фокстрот.

— Блестящий танец, — сказал Чапкис. — Самый сложный в программе.

— В вашем фокстроте была страсть, — признала Екатерина. — Предвижу бурный роман.

Судьи поставили паре 20 баллов.

Футболист Сергей Мельник вышел на паркет с Аделиной Дели.

— Хочу на проекте встретить свою судьбу, — сказал Сергей — бывший участник проекта «Холостяк».

Танго пары вызвало восторг зала.

— Было слишком напряженно, — заметил Влад.

— Безупречная стать, — признала Екатерина. — Но я искала страсть в вашем танго и не нашла.

— Видно, что вы танцовщик, — восхитился Чапкис. — Вы взяли самые сложные движения из танго и справились.

Судьи поставили паре 21 балл.

Популярный актер Тарас Цымбалюк вышел на паркет с известной танцовщицей Яной Заяц.

— Я пришел за победой, — сказал Тарас, готовясь к исполнению контемпорари.

— Это настоящая вкусность, — признал после выступления пары Влад Яма. — Это яркая заявка на финал.

Екатерина Кухар подарила Тарасу булаву.

— У вас есть запас и вы можете больше, — сказал Чапкис.

Судьи поставили паре 26 баллов.

В первом прямом эфире на паркет вышел мультиартист MONATIK и певица Вера Брежнева с ярким хитом лета «ВЕЧЕРиНОЧКА».

Шоумен Дмитрий Танкович и его беременная партнерша Илона Гвоздева зажгли паркет энергичным ча-ча-ча.

— Я понимал, что со мной может справиться только Илона, — сказал Дмитрий.

— Илона, ты просто сумасшедшая! — признала Екатерина Кухар после выступления пары. — Я на восьмом месяце с трудом ходила.

— Это был театр танца, — сказал Чапкис. — Поздравляю, Илона, вы совершили подвиг!

Судьи поставили паре 19 баллов.

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Ольга Фреймут и Илья Падзина таки вышли на паркет. Но в самоизоляции, которую они проходят вместе за городом. Пара призналась, что чувствует себя хорошо, у обоих нет температуры. Ольга и Илья исполнили фокстрот под песню Кузьмы Скрябина.

— Я аплодирую стоя, — прокомментировала выступление Екатерина Кухар. — Это было как пейзажи Ренуара.

— Признаюсь, хочется увидеть вас здесь, настоящими, — сказал Влад Яма.

— Это пример для подражания другим, — восхитился Чапкис.

Судьи поставили паре 26 баллов.

Завершал танцевальный вечер кумир миллионов Олег Винник вместе с партнершей Аленой Шоптенко. С помощью танго они рассказали историю призрака Оперы.

Музыкант сделал то, на что до него не решался ни один из его коллег: Винник одновременно танцевал и пел. Артист самостоятельно исполнил вокальную партию Фантома.

— Теперь все ваши волчицы замерли у экранов, — признала Кухар. — Браво!

— Я в восторге! — сказал Чапкис. — Вот настоящий кавалер для танго.

— Я знал, что Олег твердый орешек, но настолько!.. — восхитился Влад. — Это было так круто. Поэтому мне интересно, что будет дальше.

Судьи поставили паре 25 баллов.

— Это тот уникальный случай, когда утверждение номера и трека длилось буквально 10 минут, — сказала «ФАКТАМ» Алена Шоптенко. — Все единогласно поддержали нашу идею. У Олега очень яркий характер и мужественный типаж, танго — однозначно его танец. По сути, в нашей постановке он сыграл самого себя — властного соблазнителя. Поначалу мне было страшно делать поддержки с Олегом, до тех пор, пока он не поднял меня на вытянутых руках и не сделал все сам. Первую дистанцию мы преодолели за 5 секунд. К слову, многие мне говорят, что рядом с Олегом я выгляжу мягче и слабее.

— Я в своей жизни научился доверять профессионалам, которые в меня верят, — сказал Винник. — Алена поверила еще на первом знакомстве, и я постараюсь ее не подвести.

Ранее зараженная коронавирусом участница проекта «Танці з зірками» Ольга Фреймут показала трогательную встречу с дочерью. Звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая вместе со своим партнером Игорем Гелуненко не смогла выступить на паркете.

У актрисы и танцора положительные тесты на коронавирус.

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