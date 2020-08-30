Стартует новый сезон шоу "Танці з зірками": кто примет участие и где смотреть первый эфир

В воскресенье, 30 августа, стартует четвертый сезон шоу «Танці з зірками». Традиционно вести программу будут Юрий Горбунов и Тина Кароль.

Оценивать танцевальное мастерство участников будут судьи — прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легендарный Григорий Чапкис.

Зрителей ждут впечатляющие постановки от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука и невероятные танцы от главного хореографа проекта Ксении Горб.

Покажут шоу в 21:00 на канале «1+1». Праздничный вечер танца откроет всемирно известный балет Light Balance.

В первом эфире на балконе встречать участников после выступлений будет победительница первого обновленного сезона проекта — Наталья Могилевская.

На паркете будут сражаться четырнадцать звездных пар. Среди участников — популярный телеведущий Дмитрий Танкович. Его партнершей стала звезда проекта, танцовщица и хореограф Илона Гвоздева.

Молодая мама Санта Димопулос в паре с Максом Леоновым покажут самбу под хит Willy William, а Олег Винник и Алена Шоптенко порадуют зрителей танго.

Рок-дива Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят ча-ча-ча под хит группы The HARDKISS Make-Up.

Певица Слава Каминская, которая вернется на паркет после травмы позапрошлого сезона, вместе с Дмитрием Дикусаром под хит Шер буквально будет летать над паркетом.

Известно, что Позитив и Юлия Сахневич исполнят венский вальс, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк — румбу, Арам Арзуманян и Тоня Руденко — фьюжн, Alyona Alyona и Юрий Гурич — сальсу, Сергей Мельник и Аделина Дели — танго, Тарас Цимбалюк и Яна Заяц — контемпорари, Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко — джайв, а Сергей Танчинец и Яна Цыбульская — вальс.

Телезрителей сегодня ждет настоящий сюрприз — MONATIK и певица Вера Брежнева покажут яркий хит этого лета ВЕЧЕРиНОЧКА.

Прямые эфиры четвертого сезона шоу «Танці з зірками» традиционно будут проходить в павильоне на ВДНХ в Киеве со всеми ограничениями, предусмотренными требованиями адаптивного карантина.

Об участии Ольги Фреймут в шоу станет известно во время первого эпизода программы. Известно, что телеведущая заболела коронавирусом и была вынуждена прервать тренировки.

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