Стала известна судьба больной коронавирусом Оли Фреймут на "Танцях з зірками"

На своей личной странице в сети Instagram Ольга Фреймут, которая стала участницей нового сезона проекта «Танці з зірками» («1+1»), официально подтвердила, что заболела COVID-19. Сейчас она находится на самоизоляции и лечении. Круг контактных лиц с телеведущей установлен, пока все проходят ПЦР-тестирование.

Продюсеры танцевального проекта заверили, что премьера нового сезона состоится 30 августа, как и планировалось ранее. О дальнейшем участии Ольги Фреймут в шоу станет известно во время первого эпизода программы.

Сейчас команда проекта делает все возможное, чтобы обеспечить максимальную защиту всех, кто будет находиться в павильоне во время прямых эфиров. Члены команды шоу, которые вошли в круг контактных лиц, прошли ПЦР-тестирование. В павильоне все будут работать, используя средства индивидуальной защиты.

Известно, что на съемочной площадке в доступе для зрителей будут находиться антисептические средства, на входе гости будут проходить температурный скрининг, каждому будет выдана медицинская маска.

Дистанция между столиками, за которым будут сидеть зрители на площадке, составит 1,5 метра. За столиками гости смогут разместиться только по двое.

— Сейчас наша команда создает проект в новой реальности, в которой на данный момент учится жить весь мир, — сказал «ФАКТАМ» руководитель развлекательных проектов канала Владимир Завадюк. — К счастью, у нас уже есть успешный опыт работы в условиях карантина — диджитал-финал «Голоса страны-10». Мы прилагаем максимум усилий, чтобы создать яркое шоу, в то же время соблюдать все нормы карантина, для сохранения здоровья наших участников и гостей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о всех звездных парах четвертого сезона танцевального шоу.

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