Зараженная коронавирусом Ольга Фреймут показала трогательную встречу с дочкой
Известная телеведущая Ольга Фреймут, которая заразилась коронавирусом, показала встречу с дочерью Златой.
Трогательное видео ведущая опубликовала в Instagram. Мама и дочь пообщались через закрытое окно машины.
«Надеюсь, скоро вернуться к нормальной жизни. Спасибо всем за теплые пожелания. Здоровья всем!» — написала Фреймут.
Фреймут вместе с мужем Владимиром Локотко воспитывают троих детей — сына Валерия, дочь Евдокию и дочь Ольги от первого брака Злату.
Напомним, 30 августа в 21:00 стартовал четвертый сезон шоу «Танці з зірками». Ранее из-за болезни Фреймут вынуждена была вынуждена прервать тренировки.403
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