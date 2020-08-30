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Шоу-бизнес

Зараженная коронавирусом Ольга Фреймут показала трогательную встречу с дочкой

21:48 30 августа 2020
Фреймут

Известная телеведущая Ольга Фреймут, которая заразилась коронавирусом, показала встречу с дочерью Златой.

Трогательное видео ведущая опубликовала в Instagram. Мама и дочь пообщались через закрытое окно машины.

«Надеюсь, скоро вернуться к нормальной жизни. Спасибо всем за теплые пожелания. Здоровья всем!» — написала Фреймут.

Фреймут вместе с мужем Владимиром Локотко воспитывают троих детей — сына Валерия, дочь Евдокию и дочь Ольги от первого брака Злату.

Напомним, 30 августа в 21:00 стартовал четвертый сезон шоу «Танці з зірками». Ранее из-за болезни Фреймут вынуждена была вынуждена прервать тренировки.

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