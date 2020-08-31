Михаил Ефремов попросил суд выполнить "последнее желание"

В Пресненском суде Москве после перерыва в несколько дней продолжается слушание дела по смертельному ДТП с Михаилом Ефремовым. Адвокат актера Эльман Пашаев выступил с заявлением, что Ирина Стерхова не является гражданской женой погибшего Сергея Захарова, якобы он просто снимал у нее койкоместо. Таким образом защитник пытается отбиться от еще одной потерпевшей.

Михаил Ефремов, который ранее заявил, что ничего не помнит об аварии и для себя желает прояснить, что же произошло в тот роковой вечер, упорно не признает свою вину. Теперь он утверждает, что не был за рулем джипа. Актер обратился к судье.

«Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня приговорили к казни еще 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших.

Я вас прошу — выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство", — обратился Ефремов.

Но судья отказала в ходатайстве и сделала Ефремову замечание за несдержанность. Прокурор пояснил, что за три месяца биологические следы могли не сохраниться.

Напомним, во время заседания 11 августа Ефремову стало плохо в зале суда. Актера госпитализировали с подозрением на инсульт, позже медики заявили, что инсульта у Ефремова нет.

Адвокаты актера настаивает, что за рулем джипа в момент аварии был другой человек и все обещает привести в суд тайного свидетеля.

Свидетели со стороны обвинения уже дали свои показания, после аварии они видели возле машины только Ефремова.

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter