Ефремов заявил в суде, что не понимает, как наркотики могли оказаться в его организме: все подробности заседания

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Москве, дал показания в суде и впервые взял слово. Он заявил, что не понимает, откуда в его организме оказались наркотики — может, с вечеринки за неделю до, а может, и еще как-то. Говорит, что в день аварии ездил на такси, искал пиво, а что было потом — не помнит.

«Возможно, меня втянули в машину. Я смутно помню этот день с 3−4 часов дня, к тому времени я уже выпил бутылку водки. Я не хочу делать предположений, я помню, что лез за карточкой в машину, но не помню, где это было — у паба или где-то еще», — сказал Ефремов.

Также актер настаивает на том, что не виновен в смертельном ДТП, а опубликованное ранее видео, в котором он признает вину, смонтировано.

«Моя жена — один из лучших звукорежиссеров. Она уверяет, что я сказал: „Я не виноват“, но „не“ вырезали», — удивил заявлением Ефремов. Он также добавил, что с похмелья мог сказать все, что угодно. А второй раз признал вину, якобы потому, чтобы надеялся на смягчения наказания.

«Но вину за октябрьскую революцию я на себя брать не хочу», — сказал Ефремов.

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить», — добавил он. На вопрос адвокатов потерпевших, почему он перечислил по 200 тысяч рублей семье Захарова, Ефремов ответил, что ему их просто очень жаль. И это никак не зависит от его виновности или невиновности.

Также в суде выступили свидетели защиты. Андрей Гаев сказал, что видел, как артист после аварии вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Его слова подтвердил и другой свидетель — Александр Кобец, который признался, что у него плохое зрение. Он утверждает, что на месте водителя был другой человек. Как выяснилось, в момент аварии товарищи сами были нетрезвы. Они выпили полтора литра пива.

Прокуратура находит нестыковки в новых показаниях Ефремова и его словах, зафиксированных в материалах дела от 9 июня. Слушать это актеру тяжело — он усердно листает молитвослов под столом.

Заседание продолжается.

Напомним, ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев обещал предоставить в суде неопровержимые доказательства невиновности подзащитного. Но пока только есть неясные показания двух пьяных на тот момент товарищей с сомнительной репутацией.

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