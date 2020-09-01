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Шоу-бизнес

Друг Ани Лорак Сергей Лазарев похудел на 12 килограммов и показал голый торс (фото)

19:09 1 сентября 2020
Сергей Лазарев

Популярный певец, друг Ани Лорак Сергей Лазарев, показавший подросшую дочь, похвастался идеальной спортивной формой. На своей странице в Instagram он опубликовал фото с обнаженным торсом и рассказал, что за четыре месяца избавился от 12 килограммов. Он сбросил лишний жир, а теперь в спортзале будет наращивать мышцы. Говорит, что теперь чувствует себя на 18 лет.

«Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки. Но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы. Дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся!», — написал Сергей под фото.

Войну лишнему весу объявила украинская пышка, рэп-исполнительница Alyona Alyona. Пока она сбросила 10 килограммов. Благодаря правильному питанию и активным тренировкам, а также участию в шоу «Танці з зірками» артистка надеется распрощаться с лишним весом.

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