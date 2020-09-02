Звезда сериала "Однажды под Полтавой" стала мамой и показала роды онлайн (видео)

Звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук, рассказавшая ранее, как будет приводить себя в форму после родов, во второй раз стала мамой. В одной из частных столичных клиник Киева 1 сентября она родила здорового сына весом 3990 г и ростом 56 см.

Во время схваток, которые лились шесть часов, Анна снимала сториз и рассказывала о своих ощущениях в Instagram. А сами роды прошли очень быстро — малыш появился на свет за 11 минут.

«Если честно я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать. Разве что после того как, уже все произойдёт. Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит!», — написала Анна и опубликовала видео самых родов, показав то самое таинство рождения ребенка.

Анна также рассказала, что после родов «ушли» 11 килограммов, для поддержания формы она носит корсет. На второй день после родов она готовится к первой фотосессии с малышом. А незадолго до родов актриса решилась на обнаженную фотосессию.

Напомним, недавно во второй раз стала мамой певица Джамала, у нее появился второй сын.

А танцовщица Илона Гвоздева, которая принимает участие в шоу «Танці з зірками» на последнем сроке беременности, вот-вот родит сына.

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