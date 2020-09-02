"Вульгарно и пошло": на Настю Каменских набросились в сети из-за пикантного фото с арбузом

Популярная певица Настя Каменских, шокировавшая сеть обнаженным фото, снова вызвала горячие споры среди своих поклонников. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки, на которых позирует в купальнике, облизывая арбуз.

Пикантные кадры взбудоражили сеть. Одни подписчики восхищаются красотой певицы и ее фигурой, другие — обрушились с критикой, называя фото пошлыми и вульгарными.

Врочем, сама Настя на хейт не реагирует. Ранее в интервью она говорила, что это ее совсем не задевает. Она много работает над своей фигурой и не стесняется демонстрировать ее в самых разных ракурсах.

Ранее Оля Полякова в бикини восхитила сеть стройной фигурой и стальным прессом. На карантине она не только сама активно занималась спортом, но и запустила марафон, в котором делилась советами, как избавиться от лишних килограммов и получить фигуру мечты.

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