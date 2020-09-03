Сделка с Netflix может принести Меган Маркл и принцу Гарри до 100 миллионов долларов

Социальные сети и зарубежные СМИ обсуждают новость о том, что британский принц Гарри и его жена Меган Маркл основали собственную продюсерскую компанию и заключили контракт с американским стриминговым сервисом Netflix, для которого они теперь будут создавать фильмы, шоу и сериалы. Первым их проектом станет «мультсериал, вдохновляющий женщин».

Многие пользователи соцсетей считают, что такое «погружение в Голливуд» не соответствует предыдущим заявлениям пары о том, что они хотят вести «тихую, уединенную жизнь» вдали от дворца и папарацци. Именно желание спрятаться от назойливых СМИ называлось ими в числе одной из основных причин их решения сложить с себя королевские полномочия и отказаться от статуса высокопоставленных членов семьи британского монарха.

Между тем издание The Sun приводит мнение авторитетного PR-гуру и агента по поиску талантов Джонатана Шалита. Он полагает, что сделка с Netflix может принести паре примерно от 50 до 100 миллионов долларов. А в целом, учитывая бонусы и рекламу, их состояние может увеличиться до 240 миллионов долларов. Творческую составляющую полностью возьмет Меган, имеющая опыт съемок в телесериалах.

По мнению Шалита, это потрясающий контракт, имеющий историческое значение. «Никогда еще ни одной голливудской студии не удавалось заполучить британскую королевскую семью», — сказал он. Джонатан уверен, что Гарри и Меган наймут профессиональных продюсеров, которые будут оставаться в тени и делать всю работу. Однако имена герцога и герцогини Сассекских превратят сотрудничество с Netflix в золотую жилу.

«Неважно, что ты умеешь делать. Важно — кто ты есть», считает британская журналистка Ингрид Стюарт, эксперт в области жизни королевской семьи. Она полагает, что отец Гарри принц Чарльз вздохнет с облегчением, если сын и невестка начнут зарабатывать сами и ему больше не придется платить по их счетам. А простые британцы будут довольны, что Меган и Гарри наконец смогут вернуть в казну деньги налогоплательщиков, потраченные на ремонт их дома в Виндзоре.

Некоторые эксперты, впрочем, полагают, что королева Елизавета не будет в восторге от новой карьеры своего внука, избравшего под влиянием супруги шоу-бизнес.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри и Меган Маркл помянули принцессу Диану, высадив незабудки.



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