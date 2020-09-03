Оля Полякова вышла на митинг под Кабинетом министров (видео)
Популярная певица Оля Полякова, которая разразилась критикой в адрес властей из-за карантинных ограничений концертной деятельности, вышла на митинг под здание Кабинета министров. Она призвала коллег по музыкальной индустрии объединяться в профсоюз и отстаивать свои права на проведение мероприятий.
К митингу присоединились около 100 человек. Среди них были шоумен Андрей Джеджула, рэп-исполнительница Alyona Alyona, Алина Паш, а также другие представители музыкальной индустрии.
Митингующие держали в руках плакати «Нас не чують», «Карайте винних, а не всіх підряд», «Ми проти дискримінації», «Кабмін, не порушуй конституцію».
Полякова, чьи концерты оказались под угрозой срыва, выступила с речью и заявила, что ограничения в Украине действуют избирательно, а организаторы концертов дискриминированы. Она требует четких понятных правил для всех и компенсаций.
«Мы долго терпели и придерживались всех карантинных ограничений, уважая позицию властей. Сначала мы полностью остановились, за что не получали никаких компенсаций, потом организовывали концерты с выполнением требований правительства — размещение одного человека на 5 квадратных метров.
Но в последними действиями в виде постановления 720
Напомним, в Украине растет количество больных коронавирусом. Тем не менее, рестораторы устроили дискотеку под Кабмином, требуя снятия карантинных ограничений.245
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