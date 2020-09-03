27.53 / 27.76 32.33 / 32.81
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Оля Полякова вышла на митинг под Кабинетом министров (видео)

13:48 3 сентября 2020
Оля Полякова

Популярная певица Оля Полякова, которая разразилась критикой в адрес властей из-за карантинных ограничений концертной деятельности, вышла на митинг под здание Кабинета министров. Она призвала коллег по музыкальной индустрии объединяться в профсоюз и отстаивать свои права на проведение мероприятий.

К митингу присоединились около 100 человек. Среди них были шоумен Андрей Джеджула, рэп-исполнительница Alyona Alyona, Алина Паш, а также другие представители музыкальной индустрии.

Митингующие держали в руках плакати «Нас не чують», «Карайте винних, а не всіх підряд», «Ми проти дискримінації», «Кабмін, не порушуй конституцію».

Полякова, чьи концерты оказались под угрозой срыва, выступила с речью и заявила, что ограничения в Украине действуют избирательно, а организаторы концертов дискриминированы. Она требует четких понятных правил для всех и компенсаций.

«Мы долго терпели и придерживались всех карантинных ограничений, уважая позицию властей. Сначала мы полностью остановились, за что не получали никаких компенсаций, потом организовывали концерты с выполнением требований правительства — размещение одного человека на 5 квадратных метров.

Но в последними действиями в виде постановления 720 от 26.08.20 мы уже не можем мириться. Теперь организаторов делят еще и за таким принципом: те, кто при регистрации бизнеса выбрали концертный КВЕД как основной, имеют право проводить культурные мероприятия. Все остальные — нет", — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в Украине растет количество больных коронавирусом. Тем не менее, рестораторы устроили дискотеку под Кабмином, требуя снятия карантинных ограничений.

245

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бойцы ВСУ

Война на Донбассе закончится при одном условии, но его вероятность крайне мала

пьяный водитель

Вместо штрафа – 5 лет за решеткой: выпивший одесский автомобилист избил полицейского

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Оля Полякова

Оля Полякова вышла на митинг под Кабинетом министров (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер