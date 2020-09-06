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Шоу-бизнес

Леся Никитюк поразила подписчиков длинными стройными ножками (фото)

10:46 6 сентября 2020
Никитюк

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно похвасталась рельефным прессом, показала свои стройные ножки.

Фото Никитюк поделилась в своем Instagram, сожалея об уходящем лете.

«Лето, останься. туфли обула 2 раза», — написал ведущая.

Подписчики девушки пришли в восторг от ее стройных ног и засыпали Никитюк комплиментами.

Напомним, ранее Никитюк показала фотографии из отпуска в Николаевской области, на которых она в ярком наряде позирует на фоне местных видов.

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