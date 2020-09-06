СМИ заговорили о разводе Галкина и Пугачевой

В российском шоу-бизнесе уже некоторое время якобы обсуждают слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

О причинах разлада в звездной семье конкретно ничего неизвестно, но близкие друзья пары не спешат опровергать слухи о возможном разводе, сообщает «Телепрограмма».

Так, бывший муж певицы Филипп Киркоров в телеэфире на эту тему сказал, что ему неприлично комментировать происходящее в семье у Пугачевой.

По его словам, в Instagram певицы он видит, что внешне все благополучно, «прекрасные дети, прекрасная семья, сады, цветет все».

«Алла Борисовна в прекрасной форме», — добавил Киркоров.

Певец Николай Басков ответил уклончиво, что «общается и с той стороной, и с этой. Поэтому оставлю это при себе».



Напомним, сплетни о разводе в звездной семье ходят уже не один месяц. Но 1 сентября звездные супруги отвели шестилетних близнецов Гарика и Лизу в первый класс. Дети будут учиться в элитной частной школе — Первой московской гимназии. Пугачева при этом выглядела очень счастливой и помолодевшей, она даже позволила себе надеть коротенькую юбочку.

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