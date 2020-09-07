Машина в хлам: бывший участник «Танців з зірками» попал в страшное ДТП (видео)

Участник прошлого сезона «Танців з зірками» Макс Ежов, который выступал в паре с Лесей Никитюк, попал в страшное ДТП. Его машина слетела с дороги, перевернулась несколько раз, запчасти и колеса отлетели на несколько метров. Сам Макс чудом остался жив и даже не пострадал. Он самостоятельно выбрался из покареженного авто и показал жуткое видео. Его машина явно не подлежит ремонту.

Танцор рассказал, что на дороге его подрезал другой автомобиль и скрылся с места аварии. Ежов просит неравнодушных помощи в поиске автохама. После случившегося Максим собрался на концерт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как прошел второй эфир обновленных «Танців з зірками» и кто первым вылетел из проекта.

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