Второй эфир четвертого сезона «Танців з зірками» (1+1) открыло совместное выступление Юрия Горунова и Тины Кароль с судьями и участниками проекта. Ведущие пели хит «A little party never killed nobody», Влад Яма и Екатерина Кухар танцевали, а Григорий Чапкис стоял за диджейским пультом. За главный приз сражаются четырнадцать пар. Впервые в сезоне открывается голосование и одна из пар покинет проект. Гостевым судьей второго эфира стал популярный актер Игорь Ласточкин.

Первыми на паркет вышли актер Тарас Цымбалюк и Яна Заец. Главным конкурентом Тараса называют Олега Винника.

— Я привык бороться до последнего, — сказал Цымбалюк. — Проект для меня — это новый вызов.

Пара исполнила страстное танго под кавер известного хита Bad Guy. Одна из поддержек Тарасу так и не удалась.

— Это было очень фривольное танго, — сказала Екатерина Кухар. — Вы сможете стать королем паркета, если справитесь со своей шеей.

— Я увидел страсть в ваших глазах, — признал Влад Яма.

— Молодцы! — восхитился Григорий Чапкис.

Игорь Ласточкин позавидовал накаченному телу Тараса.

Приглашенными ведущими на балконе стали прошлогодний победитель проекта Женя Кот и телеведущая Иванна Онуфрийчук.

Судьи поставили паре 32 балла.

Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук показали на паркете страстную румбу.

— Это очень красивый танец, — сказала Юля, посвятив свое выступление супругу.

— Мне хочется увидеть тебя более раскованной, — попросил Влад Яма, после выступления пары.

Григорий Чапкис отметил, что Юля танцевала лучше, чем на первом эфире.

Судьи поставили паре 34 балла.

Экс-участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк танцевали самбу под песню Шакиры.

— У нас будет маленькое торнадо, — пообещал Кирилл.

— Я посвящаю наш танец Григорию Чапкису, — сказала Надежда.

— Круто и динамично, — признал Влад Яма, довольный выступлением.

— Вы прекрасны и совершенствуете себя, — восхитился Григорий Чапкис.

— Каждый танец вы танцуете, как последний, — сказала Екатерина. — Ваша самба была как ураган.

— Пять лет ваше, Надя, фото в купальнике висело у меня в комнате общежития, — сделал неожиданное признание Игорь Ласточкин.

— Вы выросли настоящим мужчиной! — тут же ответила Мейхер.

Судьи поставили паре 37 баллов.

Молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов исполнили вальс под хит Earth Song Майкла Джексона. Санту называют главной конкуренткой Надежды Мейхер.

— Я умею работать за гранью своих возможностей, — сказала Санта. — Мы покажем класс.

— Вы перетанцевали даже своего партнера, — признал Влад Яма, после выступления пары.

— Вы бесподобно танцевали фигурный вальс, — прокомментировал Чапкис.

— Идеальный вальс, — восхитилась Екатерина Кухар.

Пара получила от судей 37 баллов.

Дарья Петрожицкая, которая находится на карантине, все же нашла силы и станцевала джайв вместе со своим партнером Игорем Гелуненко. В качестве площадки пара выбрала пустующую парковку.

— Хорошо по настроению, но немного не успевали по темпу, — прокомментировал выступление Влад Яма. — Очень жду вас у нас на паркете.

Судьи поставили паре 31 балл.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская представили на паркете танго.

— Не думал, что процесс танцев меня так захватит, — признался Сергей. — Я хочу остаться на проекте.

— Для танго вам еще надо поработать, — сказал Григорий Чапкис, рассказав короткую историю этого танца.

— Заставьте его танцевать! — воскликнула Екатерина Кухар, вручая Яне топор.

Судьи поставили паре 27 баллов.

— Участие в шоу «Танці з зірками» сильно поменяло мой распорядок дня, — признался «ФАКТАМ» Сергей Танчинец. — Если раньше я мог поспать до 10 утра, то сейчас мне часто приходится просыпаться в половине восьмого, чтобы успеть на репетиции. Но за месяц занятий танцами я скинул четыре килограмма, ведь в конце каждого занятия у нас происходит еще небольшой фитнес. Хотя в моем понимании это, скорее, какой-то кросс-фит.

Alyona Alyona и Юрий Гурич подготовили ко второму эфиру венский вальс.

— Я сделаю все, чтобы моя партнерша выглядела принцессой, — сказал Юрий.

— Вы — богня, — признал Влад Яма после выступления пары. — Было видно, что вы кайфовали.

— Я просто Кухар Катя, прима, — спела рэп Екатерина Кухар, довольная выступлением пары.

А вот Григорий Чапкис раскритиковал вальс: «Вы не станцевали его по законам».

Судьи поставили паре 29 баллов.

— С приходом танцев, моя жизнь абсолютно изменилась, — сказала Alyona Alyona. — Мой день теперь делится на две части: первая половина — это пять часов репетиций танцев, вторая — какие-то свои дела в том случае, если у меня остаются силы после танцев, а это бывает не часто. Что касается питания, оно наоборот сбилось, потому что никак не могу попасть во временные рамки. Поэтому сейчас приходится подстраиваться и брать еду с собой.

Арам Арзуманян и Антонина Руденко ко второму эфиру подготовили пасодобль.

— Винник, Мельник — вы, конечно, красивые, но я хочу быть единственным мужчиной — победителем «Танців з зірками», — уверенно сказал Арам.

— Своим пасодоблем ты попал мне прямо в сердце, — признал Влад Яма, после выступления пары на паркете.

— Вы — настоящий джокер этого сезона, — воскликнула Екатерина Кухар.

Пара получила от судей 35 баллов.

Позитив и Юлия Сахневич выбрали для эфира фристайл.

— Хочу сам для себя понять, кто такой Позитив, — откровенничал артист. — Хочу выйти из проекта более уверенным в себе.

— Я видел, как вы сами кайфовали, — сказал Влад Яма после выступления пары.

— Синхронно и весело, — восхитился Григорий Чапкис.

А вот Екатерина Кухар раскритиковала выступление.

Судьи поставили паре 32 балла.

Сергей Мельник и Аделина представили на паркете квикстеп. Известный спортсмен признался, что ежедневно тренируется по восемь часов.

Григорий Чапкис сказал, что с танцем пара справилась.

Екатерина Кухар подарила Сергею куклу Кена, признав, что она довольна квикстепом пары.

Судьи поставили паре 32 балла.

Телеведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева поразили зрителей фокстротом под хит New York.

— Не хочется вылететь во втором эфире, — признался Дмитрий.

Известно, что Илона Гвоздева участвует в проекте на восьмом месяце беременности.

— Много звезд приходят на проект и худеют, а у вас все наоборот, — пошутил Влад Яма.

— Вам не мешало бы расправить плечи, — посоветовала Дмитрию Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 29 баллов.

Ольга Фреймут и Илья Падзина, несмотря на карантин, продолжают выступать онлайн.

Джайв пары не восхитил Екатерину Кухар.

— А мне понравилось, — возразил Влад Яма. — Но все же, приходите уже к нам на паркет.

— Самое лучшее лекарство от болезней — танец, — признал Григорий Чапкис.

Судьи поставили паре 33 балла.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар готовили ко второму эфиру ча-ча-ча. Паре уже приписывают роман.

— Мне важно станцевать так, чтобы не подвести Диму, — призналась Слава.

— Пора вам пахать как ломовая лошадь, — сказала Катя Кухар после выступления пары.

Поддержал Екатерину и Григорий Чапкис.

— Надо быть немного внимательнее к технике, — посоветовал Влад Яма.

Судьи поставили паре 25 баллов. Екатерина Кухар оценила выступление лишь на «двойку».

Закрывали выступление пар Олег Винник и Алена Шоптенко. Именно Винника называют одним из претендентов на победу.

— Танцы делают чудеса, — признал Олег Винник.

— По поводу техники есть несколько моментов, — сказал Влад Яма после ча-ча-ча пары.

— Олег много стоял, а надо танцевать, — остался недоволен Чапкис. — Надо работать.

Екатерина Кухар вместо комментария подарила Виннику плетку.

Судьи поставили паре 31 балл.

По результатам голосования жюри наивысший балл — 37 — у Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. Самый низкий — 25 — у Славы Каминской и Дмитрия Дикусара.

Специальным гостем второго эфира стал певец Макс Барских, исполнивший свой новый хит «LOVELY».

После зрительского голосования в зоне риска оказались пары: Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, Сергей Мельник и Аделина Дели. По сумме баллов зрителей и судей проект покинула пара Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой. Илона не смогла сдержать слез.

— Это немного быстрее, чем я планировал, — пошутил Дмитрий. — Спасибо Илоне за то, что я начал двигаться и танцевать. Здесь собралась очень крутая команда!

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Влад Яма рассказал, что три пары проекта пока слабее остальных.

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