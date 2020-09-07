Прости, что так вышло: Илона Гвоздева прокомментировала вылет из "Танців з зірками" и обратилась к Дмитрию Танковичу

Первой парой, покинувшей популярное шоу «Танці з зірками», стали Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович. Во втором эфире телеведущий с танцовщицей исполнили нежный фокстрот под хит New York. Однако судьи и зрители вынесли паре приговор. Илона, которая танцевала на последнем месяце беременности, не скрывала слез.

А после эфира она посвятила трогательный пост благодарности, попросила прощения у Танковича за то, что не смогла вывести его в следующий эфир.

«Благодаря тебе наши репетиции и танцы были всегда наполнены смехом, позитивом, счастьем, ты словно. Прости, что так вышло, что я не смогла вывести тебя в следующий эфир. Это было ярко, коротко, но так волшебно», — написала Илона.



Также она поблагодарила свою семью и поклонников, не забыла и про хейтеров, засыпавших ее гневными комментариями о том, что нельзя танцевать на таком позднем сроке беременности.

«Спасибо хейтерам, которые нещадно и злостно критиковали меня, писали гневные посты и очень грубо высказывали свою точку зрения. Теперь я точно знаю, почему мы не можем жить как в Европе. Потому что наш, к сожалению, совдеповский менталитет, узкое мировоззрение и программирований пессимизм и зависть еще долго будет искореняться и меняться с поколениями. Помните, жизнь-БУМЕРАНГ, а пока желаю вам здоровья», — написала Илона.

Напомним, в шоу остались 13 пар. Каждый эфир один из участников будет покидать проект. После первого эфира все пары остались в шоу. Все подробности второго эфира «Танців з зірками» и видео выступлений смотрите здесь.

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