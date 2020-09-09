Детское «Евровидение»: кто представит Украину на конкурсе (видео)

Победителем Национального отбора на детское «Евровидение», вокруг которого разгорелся скандал из-за отстранения одного из участников, стал 14-летний Александр Балабанов. Он представит Украину на песенном конкурсе, который пройдет 29 ноября в Польше. Александр выступит с песней «Відкривай».

В отборе принимали участие 11 детей. Победителя выбирали по по результатам оценок звездного жюри, которые выкладывали в соцсетях пост в поддержку своего фаворита, и онлайн-голосования.

«Тяжело было выбирать, когда такой сильный состав участников. Все исполнители поют на высоком уровне. Но тут мы должны учитывать комплекс: и песню, и содержание, и исполнение», — прокомментировала член жюри отбора Джамала.

По ее словам, детское и взрослое «Евровидение» значительно отличаются. В первом случае важны исполнение и артистизм ребенка. Во втором — зритель голосует за песню.

«На мой взгляд, тут другой рецепт: профессиональное жюри и зрители выбирают. Кто такой исполнитель на детском конкурсе? Это несколько составляющих: идеально исполнена песня, артистизм, смысл, который ребенок ощущает, насколько он искренне и очень естественно себя презентует», — поделилась Джамала. Кстати, она отдала свой голос за другого участника.

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Александр Балабанов родом из Донецка. Он с четырех лет занимается пением, посещал народный коллектив. В восемь лет с родителями переехал в Киев, где учится в школе искусств на музыкальном отделении, занимается эстрадным вокалом. Александр является победителем и лауреатом почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году из-за пандемии провели в необычном онлайн-формате. Все победители национальных отборов представят свои страны в 2021 в Роттердаме.

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