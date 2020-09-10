Певица Лили Аллен вышла замуж за звезду популярного сериала — фото со свадьбы

Популярная британская певица Лили Аллен вышла замуж за американского актера Дэвида Харбора, известного по роли шерифа Джима Хоппера в популярном научно-фантастическом сериале «Очень странные дела». Свадьбу 45-летний Дэвид и 35-летняя Лили сыграли в знаменитой часовне Грейсленд в Лас-Вегасе. Церемонию проводил «двойник» Элвиса Пресли.

Как пишет Daily Mail, невеста была в коротком белом платье в стиле 1960-х годов от Dior стоимостью почти 4300 долларов.

После свадьбы новоиспеченные супруги и дети Лили от первого брака отметили это событие, купив бургеры в ресторане фаст-фуда.

Фотографии со свадьбы пара опубликовала в Instagram.

С 2011 по 2018 год она была замужем за бизнесменом Сэмом Купером, от которого у нее есть две дочери — восьмилетняя Этель и семилетняя Марни. В 2010 году у Аллен после перенесенного ею вирусного заболевания родился мертворожденный ребенок — мальчик, которого назвали Джордж. С Дэвидом певица познакомилась в Лондоне в августе прошлого года. На тот момент у Лили были проблемы с алкоголем, но она бросила пить, начав встречаться с Харбором.

Дэвид женился впервые.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Черной пантеры» и «Мстителей» Чедвик Боузман тайно женился перед смертью.



111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter