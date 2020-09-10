Alyona Alyona сняла в клипе избитую в поезде журналистку (видео)

Рэп-исполнительница Alyona Alyona в новом клипе «Сумно» сняла избитую в поезде «Мариуполь-Киев» журналистку Анастасию Луговую, над которой на глазах у ее маленького сына поиздевался неадекватный пассажир. Эта история потрясла всю страну. Не оставила равнодушной и Alyona Alyona, которая записала социальный трек, а героиней видео сделала Настю.

«Это история для тех, кто попадал в такую ситуацию или переживал похожие проблемы. Эта история учит. Не молчите. Я всегда вкладываю в песни то, что у меня на душе. Этот трек — не исключение. Прослушав его несколько раз, у меня родился второй куплет, в котором я передала смесь эмоций от увиденного во время работы в социальной службе», — комментирует новую работу Alyona Alyona.

По ее словам, она стала свидетелем множества историй борьбы за жизнь, за детей. У всех складываются разные обстоятельства, но «никто, ни при каких обстоятельствах не имеет права чинить насилие над другими».

Исполнительница благодарит Анастасию за то, что она не побоялась рассказать свою историю на всю страну и согласилась стать героиней видео.

«Она не молчала! И я призываю каждого человека, пережившего насилие или ставшего свидетелем подобного: расскажите об этом. Не молчите! Если хоть одна жизнь будет спасена — это уже большое достижение», — считает Alyona Alyona и говорит, что этой работой она привлекает внимание к проблеме социального безразличия.

Напомним, сейчас Alyona Alyona принимает участие в шоу «Танці з зірками». После второго эфира она осталась в проекте и твердо намерена бороться за победу.

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