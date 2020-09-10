Скандалу вокруг актера из «Слуги народа» предрекли беспрецедентные последствия

Начинающую актрису Татьяну Острецову, которая пожаловалась на сексуальные домогательства актера Владимира Владимирова (французский президент из сериала «Слуга народа»), поддержала руководитель киношколы, где учится девушка.

Руководитель киношколы Ukrainian Film School Алена Тимошенко считает, что данный случай может стать «беспрецидентным примером в украинском юридическом кинематографическом пространстве».

«В современном цивилизованном мире трудно представить, чтобы нечто подобное происходило на съемочной площадке и виновник не понес бы ответственность за свои действия. Дело уже передано в правоохранительные органы, и я очень надеюсь, что решение будет справедливым», — пишет Тимошенко на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в секс-скандал попадал народный депутат Украины — «слуга народа» Богдан Яременко, которого поймали в сессионном зале на интимной переписке.

Фото со странички Татьяны Острецовой в соцсетях.



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