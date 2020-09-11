Так плохо мне не было никогда: Владимир Остапчук откровенно рассказал, как переносит коронавирус

Телеведущий Владимир Остапчук, у которого заподозрили коронавирус, рассказал о состоянии своего здоровья. У ведущего двусторонняя пневмония. Температура под 40 градусов, кашель, озноб и еще много неприятных ощущений.

Он пишет, что так плохо ему не было еще никогда: «Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья. Так плохо мне не было никогда!»

Остапчук отмечает, что резко плохо ему стало 4 сентября. В этот день он не смог выйти на сцену, но тогда еще не знал, что это коронавирус. Результаты теста он получил только через 4 дня.

Ведущий пообещал фанатам, что после выздоровления снова выйдет на сцену.

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«Я не могу оставить вас без своего выступления, поэтому, как и обещал, — все Ваши билеты действительны на следующее мероприятие, которое обязательно состоится, когда Вова выздоровеет. Берегите себя, не болейте, а если и болеете — то с юмором и верой в хорошее», — написал Остапчук.

Напомним, подробно о своей болезни в интервью «ФАКТАМ» рассказала ведущая ТСН Маричка Падалко, которая уже поборола коронавирус.

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