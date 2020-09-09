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Шоу-бизнес

У Владимира Остапчука и его девушки заподозрили коронавирус

12:31 9 сентября 2020
Владимир Остапчук и Кристина Горняк

У телеведущего Владимира Остапчука, который собрался жениться во второй раз, и его девушки Кристины Горняк заподозрили коронавирус. С пятницы они находятся на самоизоляции, сдали необходимые анализы и КТ. У 35-летнего Остапчука выявили пневмонию. ПЦР-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Но Кристина предполагает, что они таки подхватили коронавирус.

«Есть мой результат КТ, и слава Богу, меня пронесло! Пронесло с воспалением легких. Легкие у меня в порядке, несмотря на то, что у меня нет обоняния. Оно пропало несколько дней назад, и пока не восстановилось. Я так понимаю, что болею в более легкой форме, чем болеет Вова, потому что у него со всякими осложнениями в виде пневмонии. У меня из симптомов было першение в горле», — рассказала Кристина в Instagram

Повторный тест она намерена сдать после окончания лечения и изоляции.

«Не вижу никакого в этом смысла. Главное не ПЦР, а что происходит с организмом. У меня все хорошо, КТ хорошо, но я на карантине, естественно, буду. Сейчас лечим Вовочку. Тут самое главное — избавиться от всех последствий», — говорит Горняк.

Она подчеркивает, что коронавирус — болезнь коварная, поэтому надо прислушиваться к организму и не медлить с лечением. Подробностями она обещала поделиться после выздоровления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ведущая утренних эфиров Неля Шовкопляс подхватила COVID-19.

Подробно о своей болезни в интервью «ФАКТАМ» рассказала ведущая ТСН Маричка Падалко, которая уже поборола коронавирус.

Читайте также, кто из звезд украинского шоу-бизнеса переболел «короной».

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У Владимира Остапчука и его девушки заподозрили коронавирус

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