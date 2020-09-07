Не только Кравец и Фреймут: кто еще из звезд украинского шоу-бизнеса подхватил коронавирус

Коварный коронавирус набирает обороты в Украине. 5 сентября был поставлен новый антирекорд — более 2800 случаев за сутки. После того как постепенно начали снимать карантинные ограничения и разрешили концерты и другие массовые мероприятия, COVID-19 подхватили многие звезды шоу-бизнеса.

Одним из первых, еще в начале эпидемии в Украине, симптомы «короны» ощутил на себе лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин. Артиста, проживающего под Киевом, госпитализировали с воспалением легких и одышкой в клинику за 100 км от дома, в инфекционное отделение больницы в Белой Церкви. Результата теста он дожидался несколько дней, тот оказался отрицательным. Дальше певец долечивался в частной клинике в Киеве. О том, в каких условиях его лечили, Валерий подробно рассказывал в сети.

Артисты Сергей и Снежана Бабкины поделились с поклонниками радостными новостями: они побороли коронавирус, что подтвердил повторный тест. После двухнедельного лечения и изоляции супруги счастливы вернуться домой и обнять детей.

Маричка Падалко заразилась коронавирусом вместе с двумя старшими детьми. Сын перенес болезнь легко, а она с дочкой ощущала более серьезные симптомы. Говорит, состояние было таким, как при токсикозе. Пришлось ставить капельницы, чтобы снять интоксикацию. Маричка также рассказала, что результат первого ПЦР-теста пришлось ждать девять дней и он оказался отрицательным. Сейчас ведущая и ее дети чувствуют себя хорошо. Сын и дочь пошли в школу, а Падалко — вернулась в эфир ТСН. Кстати, ее коллега по каналу Константин Грубич также заразился коронавирусом.

Болезнь подкосила и участниц шоу «Танці з зірками» телеведущую Олю Фреймут и актрису Дарью Петрожицкую. Они уже пошли на поправку и ожидают результатов повторного теста, чтобы обезопасить себя и окружающих и вернуться на паркет.

Еще у одной участницы «Танців» Санты Димопулос выявлены антитела к коронавирусу. Ранее ее муж тяжело перенес болезнь и две недели провел в больнице.

Звезда «95 квартала» и «Женского квартала» Елена Кравец перенесла коронавирус в легкой форме. Из-за болезни она была вынуждена пропустить съемки в проектах, но сейчас снова иготова к работе. У ее коллега Александра Пикалова диагностировали COVID-19 ранее.

Новой жертвой вируса стал молодой исполнитель Никита Ломакин. Он решил сдать тест, почувствовав недомогание. Результат его очень удивил — COVID-19 подтвердился. По словам артиста, он переносит болезнь в легкой форме, находится на изоляции дома. Около двух недель у него держалась температура 37.3. Других симптомов певец не ощущал.

«Знаю, что за меня после такой новости будут переживать, поэтому хочу подуспокоить. Чувствую себя норм, единственное, что бесит — слабость и постоянная усталость», — сообщил Ломакин.

Перенесла «корону» и первая леди Елена Зеленская, ее болезнь протекала не так легко, развилось воспаление легких. Жене президента потребовалась госпитализация.

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