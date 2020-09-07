Сергей и Снежана Бабкины побороли коронавирус

Артисты Сергей и Снежана Бабкины, которые вдвоем подхватили коронавирус, побороли недуг и готовы снова вернуться к работе. О негативном повторном тесте ПЦР сообщил Сергей на своей странице в Instagram. Такая новость стала отличным подарком в день рождения дочери артистов Веселины, которой исполнилось 10 лет. Родители, которые были изолированы от семьи на время болезни, смогли обнять своих детей и поздравить дочку с праздником.

«Поистине Счастливый день! Выхожу из Затмения, открываясь всем телом Солнцу! Получен Отрицательный тест на COVID-19! Безграничное счастье! Спасибо огромное нашему семейному доктору-педиатру! Дорогие мои, будьте Здоровенькими! Берегите себя и своих близких!!! Статистика растёт, вирус очень коварный, подлый и хитрый. Испытал на себе. Прошу Вас — будьте внимательны к себе и к окружающим!» — написал Сергей в Instagram.

Супруга Сергея Снежана пошла на поправку чуть ранее. Она рассказала, что коварный вирус они переносили по разному, поэтому и лечение отличалось.

«Вирус новый, ощущения новые, так не было ещё ни разу, ни при каком орви. Поэтому умоляю всех — будьте к себе очень внимательными‼ Вирус непредсказуемый‼ Статистика заболеваний в нашей стране растёт с каждым днём и это не шутка, не выдумка — испытала лично на себе и никому не советую», — написала Снежана.

В сети Бабкина подробно рассказывала о симптомах и лечении «короны».

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