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Сергей и Снежана Бабкины подхватили коронавирус

12:09 27 августа 2020
Фото Сергея Бабкина

Известный украинский певец Сергей Бабкин инфицировался COVID-19, заболела и его жена Снежана.

В своем Facebook Бабкин сообщил, что 24 августа Снежана почувствовала недомогание. После этого у женщины поднялась температура, пропало обоняние, затем появилось жжение в области позвоночника и ломота в теле. По совету врача супруги сдали ПЦР-тест, который оказался положительным у обоих.

По словам исполнителя, причина заражения остается неизвестной — пара не контактировала с больными и соблюдала все рекомендации Минздрава.

В настоящее время супруги находятся на самоизоляции.

«Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше Здоровье — главное, что есть у нас! Берегите себя и близких», — призвал своих поклонников Бабкин.

Напомним, ранее стало известно о коронавирусном диагнозе популярной телеведущей Ольги Фреймут, а также члена команды «Квартал 95» Елены Кравец.

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