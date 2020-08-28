Заболевшая коронавирусом Снежана Бабкина поделилась, как они с мужем переносят болезнь

Сергей и Снежана Бабкины, заболевшие коронавирусом, проходят лечение в домашних условиях. На своей странице в Instagram жена музыканта рассказала, что они изолировались в квартире родителей Сергея. Они с няней и мамой Снежаны присматривают за детьми. Старшему сыну Артуру также сделали ПЦР-тест, он оказался отрицательным.

По словам Бабкиной, они с мужем переносят болезнь без осложнений, поддерживают состояние витаминами и пьют много воды.

«Я не болела ОРВИ уже два года, последний раз был до беременности. Отличие в том, что не забит нос, но запахов и вкусов я не чувствую. Ты не можешь выпить антибиотик или какую-то волшебную таблетку и выздороветь: лекарств никаких нет, и нужно просто поддерживать свое состояние и свой иммунитет витаминками, фрешами, водичкой чистой. Очень большая слабость, она постоянно тебя преследует, и в голове будто обруч железный», — рассказала Снежана.

Сейчас она уже идет на поправку, а Сергей переживает первые тяжелые симптомы. Также Снежана рассказала, что они сделали КТ легких. Пока оснований для беспокойства нет.

Напомним, коронавирус также подхватили телеведущие Маричка Падалко и Оля Фреймут, участие которой в «Танцях з зірками» оказалось под угрозой срыва.

Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец также подтвердила, что у нее COVID-19, после двухнедельного карантина она планирует вернуться к работе.

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