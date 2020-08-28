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Шоу-бизнес

Больная коронавирусом Елена Кравец рассказала о своем самочувствии

9:26 28 августа 2020
Елена Кравец

Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец, которая заболела коронавирусом, рассказала, как сейчас себя чувствует. По словам актрисы, болезнь протекает в легкой форме и почти отступила. Вскоре, после окончания положенного двухнедельного режима изоляции, Кравец надеется вернуться к работе. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Мне значительно лучше! Спасибо всем вам за поддержку, друзья! Я получила столько пожеланий от вас! Уже чувствую себя хорошо, почти выздоровела, была легкая форма заболевания, слава Богу… Скоро закончится мой двухнедельный карантин, надеюсь, и мы увидимся», — рассказала Елена Кравец.

Напомним, съемки «Вечернего квартала» и «Женского квартала» прошли без нее. Актрису заменили коллеги по проектам. Все члены команды прошли тестирование. Все оказались здоровы.

Напомним, коронавирус также подхватила телеведущая Оля Фреймут. Теперь ее участие в шоу «Танці з зірками» оказалось под угрозой срыва.

COVID-19 обнаружили и у Сергея и Снежаны Бабкиных. Пока артисты лечатся в домашних условиях.

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