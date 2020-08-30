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Шоу-бизнес

Елена Кравец избавилась от коронавируса

7:29 30 августа 2020
Елена Кравец избавилась от коронавируса

Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец порадовала своих поклонников новостью о выздоровлении от коронавирусного заболевания. Напомним, ранее актриса сообщила, что болезнь у нее протекает в легкой форме.

«Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя!», — написала она в своем Instagram 29 августа.

Скрин страницы в соцсети

Напомним, ранее стало известно о заболевании известной телеведущей Ольги Фреймут, причем о своем диагнозе она узнала перед стартом телешоу «Танці з зірками», участницей котрого она стала.

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