Все участники нового сезона популярного шоу «Танці з зірками», которое стартует уже в это воскресенье 30 августа, вовсю готовятся к выходу на паркет. Судьи проекта Екатерина Кухар, Влад Яма и легендарный Григорий Чапкис объявили, какие танцы исполнят конкурсанты в первом эфире.

Так, певица и молодая мама Санта Димопулос и Макс Леонов исполнят страстную самбу, которую участники прошлого сезона называли «самбой-убийцей». Участник групп MOZGI и «Время и Стекло» Позитив и Юлия Сахневич будут покорять венским вальсом, шоумен и ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева зажгут на паркете ча-ча-ча. Танцовщица выйдет на паркет на последнем месяце беременности. Илона с Дмитрием шутят, что они будут выступать в одинаковой форме и весовой категории.

Актриса и бывшая участница группы «Виа Гра» Надежда Мейхер и Кирилл Васюк удивят румбой. Певица говорит, что для ее родных участие в проекте станет сюрпризом.

«Мои дочери не знают, что я участвую в „Танцях з зірками“, я хочу сделать для них сюрприз», — сказала Мейхер.

Народный любимчик Олег Винник и Алена Шоптенко продемонстрируют страсть с помощью танго. Ради участия в «Танцях з зірками» певец отложил все свои дела и часами тренируется на паркете. Олег говорит, что они с Аленой сработались с первой встречи, максимально требовательно и ответственно относятся к проекту.

«Обратной дороги нет. Первый шаг на паркете уже сделано. Место, где нужно отдаваться по полной — и душой и телом. Когда ты танцуешь, ты максимально открытый», — прокомментировал Винник и показал, как они готовят танго, опубликовав несколько фото. На них певец страстно обнимает партнершу и готовит поддержки.

Актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко станцуют фьюжн, лидер группы «The HARDKISS» Юлия Санина и Дмитрий Жук удивят ча-ча-ча, рэп-исполнительница Alyona Alyona и Юрий Гурич будут удивлять судей сальсой.

Участник шоу «Холостяк» Сергей Мельник и Аделина Дели проживут историю в стиле танго, актер Тарас Цимбалюк и Яна Заяц очаруют контемперари. Актриса, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко продемонстрируют джайв, а телеведущей Оле Фреймут и Илье Падзине достался фокстрот. Также этот стиль бального танца исполнит пара Славы Каминской и Дмитрия Дикусара, а вот фронтмен группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец и Яна Цибульская будут удивлять вальсом.

Пока неопределенной остается судьба Оли Фреймут, которая подхватила коронавирус и лечится дома. О ее участии в шоу станет известно только в день эфира.

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