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Шоу-бизнес

«Идеальное тело»: Бруклин Бекхэм прокомментировал фото своей невесты в бикини

9:39 14 сентября 2020
Бруклин и Никола

Американская актриса и модель Никола Пельтц, дочь миллиардера-промышленника Нельсона Пельтца, которая в июле обручилась со старшим сыном Дэвида и Виктории Бекхэм, опубликовала у себя в Instagram фото в купальнике-бикини на фоне моря. Поклонники 25-летней Николы, снимавшейся в фильмах «Повелитель стихий», «Трансформеры: Эпоха истребления», засыпали ее комплиментами. Ее 21-летний жених Бруклин Бекхэм также не остался в стороне. «Идеальное тело», — оставил он комментарий под снимком. Мать Бруклина Виктория также поставила «лайк» своей будущей невестке.

camcorder chronicles

Публикация от nicola (@nicolaannepeltz)

Бруклин и Никола объявили о помолвке спустя восемь месяцев после знакомства. Точная дата свадьбы пока не сообщается. Предполагают, что влюбленные поженятся в 2021 году. По предварительным подсчетам торжество обойдется их семьям по меньшей мере в четыре миллиона долларов. Большую часть расходов возьмет на себя 78-летний отец невесты. Планируется провести две церемонии – в Великобритании и в американском штате Флорида. Впрочем, не исключают, что свадьбу могут сыграть в Италии. 

Ходят слухи, что Бруклин и Никола уже могли тайно заключить брак. В одном из недавних комментариев в Instagram Бруклин Бекхэм назвал Пельтц своей «женой». А Виктория Бекхэм показала фото своего первенца с золотым обручальным кольцом на пальце. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от nicola (@nicolaannepeltz)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дэвид и Виктория Бекхэм тайно переболели коронавирусом.


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