Пэрис Хилтон намерена стать мамой разнополых двойняшек и уже придумала имя для девочки (фото)

39-летняя Пэрис Хилтон, которая ранее сообщила, что по совету Ким Кардашьян заморозила свои яйцеклетки, собирается стать матерью разнополых двойняшек. И уже приступила к планированию своего будущего. Об этом она, как пишет People, сообщила в подкасте LadyGang.

«Когда замораживаешь свои яйцеклетки, можно выбирать — получишь ты мальчика, девочку или близнецов», — сказала Пэрис.

Американская модель, актриса, певица, светская львица и правнучка основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона уже даже выбрала имя для дочки. Она хочет назвать девочку Лондон — в честь столицы Британии. По аналогии с тем, как саму Пэрис назвали созвучно столице Франции Парижу — Paris.

А вот с тем, как она назовет сына, Пэрис еще не определилась. Она не уверена, что хочет и его назвать в честь какого-то города — но наверняка пока не знает и советуется с друзьями. «Это трудно решить», — говорит она.

Хилтон, которая, несмотря на многочисленные романы и помолвки, еще ни разу официально не была замужем, с апреля прошлого года встречается с бизнесменом Картером Реумом. Она считает, что наконец нашла идеального мужчину, с которым сможет создать семью.

Ранее Пэрис рассказала, что подвергалась насилию со стороны бывших бойфрендов. «Меня душили, били, грубо хватали. Я мирилась с тем, с чем никто не должен мириться», — заявила Хилтон, добавив, что в то время не знала, что такое настоящая любовь и какими должны быть отношения между влюбленными. По меньшей мере пять из ее возлюбленных проявляли агрессию по отношению к ней. Пэрис Хилтон утверждает, что считала это нормальным, так как ее морально и физически истязали в ее школе-интернате в штате Юта, где она училась в конце 1990-х годов. По ее словам, школьный персонал хотел внушить ученикам страх — чтобы дети были слишком запуганы и не смели проявлять неповиновение.

фото Instagram

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пэрис Хилтон на карантине рисует котиков и делает коллажи.

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