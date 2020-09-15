Кендалл Дженнер призналась в регулярном употреблении наркотиков (фото)

Американская супермодель Кендалл Дженнер, участница популярного телешоу «Семейство Кардашьян», о закрытии которого недавно было объявлено, призналась, что регулярно принимает наркотики. Как сообщает издание People, в подкасте Sibling Revelry, который ведут брат и сестра — актеры Кейт и Оливер Хадсон, Дженнер заявила, что курит марихуану. В американском штате Калифорния это легальное занятие.

Кендалл Дженнер. Фото Instagram

Кендалл, которая на сегодняшний день является самой высокооплачиваемой моделью в мире, пришлось это подтвердить после того, как ее выдала старшая единоутробная сестра Кортни Кардашьян, принимавшая участие в беседе вместе с ней. На вопрос Оливера, есть ли у них в семье кто-то, кто употребляет наркотики, 41-летняя Кортни быстро сказала: «Кендалл». И 24-летняя модель подтвердила ее слова. «Этого никто не знает. Я впервые об этом говорю», — отметила она.

Впрочем, Кендалл не первый член семьи Кардашьян-ДЖеннер, сделавший подобное признание. Ранее Ким Кардашьян рассказала, что два раза в жизни принимала экстази — в 2000 году, когда выходила замуж за музыкального продюсера Дэймона Томаса (первого из трех ее мужей), и в 2003 году — когда записала домашнее порно. Видео, в котором она занималась сексом с тогдашним бойфрендом, певцом Рэем Джей, долго гуляла по просторам интернета, сделав Ким, а вслед за ней и всю ее семью, знаменитой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что самая дорогая модель в мире Кендалл Дженнер будет работать с украинским фотографом.

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