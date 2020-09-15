Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились для участия в совместном онлайн-проекте (фото)

Брэд Питт, который закрутил роман с замужней немецкой моделью, воссоединился со своей первой женой Дженнифер Энистон. Это произошло в рамках благотворительного онлайн-проекта, в котором также приняли участие другие знаменитости — в том числе Шон Пенн, Морган Фримен, Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Рэй Лиотта. Все они примут участие в чтениях сценария известной молодежной комедии 1982 года «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай».

Трансляция этого события, как пишет издание Metro, состоится 17 сентября на платформах Facebook Live, TikTok, LIVEXLIVE. Пока что было опубликовано первой виртуальной встречи актеров, задействованных в проекте.

Это первое совместное появление на публике бывших супругов Питта и Энистон после произошедшей в январе эмоциональной встречи за кулисами церемонии вручения престижных премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в Лос-Анджелесе. Обмениваясь поздравлениями, актеры, получившие каждый по награде, сердечно обнимались.

Брэд и Дженнифер поженились в 2000 году. Однако Питт увлекся партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. И после пяти лет совместной жизни супруги развелись. На Джоли Брэд, воспитывавший вместе с ней шестерых детей, официально женился в 2014 году. В 2016 году Питт и Джоли подали на развод. После чего фанаты надеялись, что Брэд вернется к Энистон. Однако, похоже, экс-супруги не намерены выходить за рамки чисто дружеских отношений, которые они восстановили в последние годы, позабыв прежние обиды и разногласия.

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