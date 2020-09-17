27.94 / 28.16 32.79 / 33.27
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Третья смерть азиатской звезды за двое суток: найден мертвым тайваньский актер и певец Алиен Хуан (видео)

8:59 17 сентября 2020
Алиен Хуан

У себя дома в Тайбэе утром 16 сентября был найден мертвым популярный тайваньский актер и певец Алиен Хуан (настоящее имя — Хуан Хон Шенг). Ему было 36 лет. Точная причина смерти не сообщается. Как сообщает CNN, его тело лежало у входа в ванную, где из открытых кранов все еще текла вода. Наркотиков и алкоголя в квартире не было. По некоторым данным на полу были следы крови. Труп обнаружил отец Алиена, который не смог дозвониться сыну и приехал к нему.

Алиен Хуан был участником музыкальной группы HC3, а затем Cosmo. В качестве сольного артиста он выпустил пять альбомов и множество синглов.
Он был телеведущим, снимался в фильмах «Гатао», «Все из-за любви», «Вперед, сумасшедший гангстер!», «Уже знаменита», сериале «Токийская Джульетта». В 2008 году основал бренд одежды Alien Evolution Studio.

По мистическому совпадению Хуан стал третьей за двое суток азиатской знаменитостью, скончавшейся в возрасте 36 лет. Как сообщали «ФАКТЫ», 14 сентября японская актриса Сэй Асина, звезда фильма «Шелк», покончила с собой. В тот же день корейская певица О Ин-хе умерла в больнице от остановки сердца. В ее случае также не исключают самоубийство.

Ранее популярный корейский певец Йохан умер при загадочных обстоятельствах в 28 лет.

672

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

Дождь

Оккупанты придумали странное решение проблемы водоснабжения Крыма

Сергей Глушко и Анастасия Шульженко

«Я оболгала человека»: любовница Тарзана оказалась не беременной и устроила истерику на шоу (видео)

Александр Лукашенко с сыном Николаем

В России выдали «сенсацию» о судьбе Коли Лукашенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер