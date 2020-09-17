У себя дома в Тайбэе утром 16 сентября был найден мертвым популярный тайваньский актер и певец Алиен Хуан (настоящее имя — Хуан Хон Шенг). Ему было 36 лет. Точная причина смерти не сообщается. Как сообщает CNN, его тело лежало у входа в ванную, где из открытых кранов все еще текла вода. Наркотиков и алкоголя в квартире не было. По некоторым данным на полу были следы крови. Труп обнаружил отец Алиена, который не смог дозвониться сыну и приехал к нему.

Алиен Хуан был участником музыкальной группы HC3, а затем Cosmo. В качестве сольного артиста он выпустил пять альбомов и множество синглов.

Он был телеведущим, снимался в фильмах «Гатао», «Все из-за любви», «Вперед, сумасшедший гангстер!», «Уже знаменита», сериале «Токийская Джульетта». В 2008 году основал бренд одежды Alien Evolution Studio.

По мистическому совпадению Хуан стал третьей за двое суток азиатской знаменитостью, скончавшейся в возрасте 36 лет. Как сообщали «ФАКТЫ», 14 сентября японская актриса Сэй Асина, звезда фильма «Шелк», покончила с собой. В тот же день корейская певица О Ин-хе умерла в больнице от остановки сердца. В ее случае также не исключают самоубийство.

Ранее популярный корейский певец Йохан умер при загадочных обстоятельствах в 28 лет.

672

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter