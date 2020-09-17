«Я могла стать журналисткой»: Ада Роговцева рассказала, почему выбрала актерство

Знаменитая актриса, Герой Украины Ада Роговцева, отметившая недавно свой 83 день рождения, продолжает активно работать и сниматься в кино. Народная артистка сыграла одну из ролей в масштабном историческом сериале «Сага», в котором отображается столетняя история семьи Козак. Сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков стали свидетелями страшных событий, через которые прошла страна — от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций.

На съемочной площадке Ада Роговцева рассказала, что могла и не стать актрисой. В свое время она приняла судьбоносное решение, касающееся своей профессии.

«Я могла стать журналисткой. В университете на факультет журналистики экзамены принимали позже, чем в театральном. И мои подруги сказали: „Попробуй. Не получится — пойдешь в свой университет“. И я зацепилась. Но у профессий актрисы и журналиста очень много общего. Это работа над тем, что такое — человеческая природа, как я воспринимаю мир и людей. И как я хочу, чтобы человек был прекрасен, и счастлив. Чтобы человек избрал верный путь. Есть такая человеческая мудрость, если ты в молодости выбрал то, что тебе нравится, ты никогда в жизни не будешь работать. Вот это видимо так оно и есть. Потому что профессия иногда спасает», — рассказала актриса Ада Роговцева, сыгравшая роль Богданы в сериале «Сага» канала «Украина».

Кстати, в фильме снимались 300 актеров. А саундтрек «Птаха» написала недавно в третий раз ставшая мамой певица Alyosha. Это ее первая работа после рождения дочки.

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