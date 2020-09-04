Alyosha впервые после рождения третьего ребенка появилась на публике и презентовала новую песню «Птаха» (видео)

Популярная певица Alyosha, только недавно в третий раз ставшая мамой, уже приступила к работе. Артистка впервые после рождения дочери Марии появилась на публике и презентовала новую песню «Птаха», которая стала саундтреком к сериалу «Сага».

Как рассказала певица, эту песню она написала четыре года назад, композиция сразу родилась как саундтрек. Но картина, идея которой была бы созвучна с содержанием сингла, нашлась не сразу.

«Содержание сериала „Сага“ резонирует с содержанием, что я вложила в трек. Песня по эмоциям, глубине и пониманию в унисон сопровождает сюжетную линию сериала. Помните, наша жизнь зависит от каждой мысли, каждого слова, каждого действия. И они имеют свои последствия», — прокомментировала ALYOSHA в эфире «Ранку з Україною».

В 12-серийном фильме «Сага» канала «Украина» зрители станут свидетелями ключевых событий украинской истории с 1914 по 2014 годі через призму жизни семьи Козак. Шесть поколений одной семьи спустя годы измен, обид и боли пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Режиссером ленты выступил Дмитрий Лактионов, оператором-постановщиком Михаил Марков. В съемках приняли участие выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Игорь Пазич, Яков Кучеревский и другие.

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