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Шоу-бизнес

NK в новом клипе A HUEVO предстала в страстном образе с косой до пояса (видео)

10:19 4 сентября 2020
Настя Каменских

Популярная певица Настя Каменских/NK, опубликовавшая в сети пикантные фото в купальнике, выпустила клип на песню A HUEVO из будущего испаноязычного альбома Ecléctica. В треке соединились мексиканские и украинские символы и музыкальные ритмы. В клипе Настя сменила 4 ярких образа, особо впечатлил — в красном платье с глубоким декольте и высоким вырезом. Дополняет образ длинная коса, украшения и сноп пшеницы в руках.

Съемки клипа прошли еще до введения карантина. Режиссером выступил Леонид Колосовский.

Ранее свое мощный совместный клип «Кобра» выпустили The Hardkiss и Monatik.

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