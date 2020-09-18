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Шоу-бизнес

Выступивших за Лукашенко Киркорова и Баскова прокляли

8:28 18 сентября 2020
Басков

В столице Беларуси Минске прошел женский форум «За Беларусь», на котором Александр Лукашенко сделал громкое заявление о закрытии границ с западными соседями и «укреплении» с «братской Украиной».

По приглашению Лукашенко на форуме выступили белорусские и российские артисты. В частности, на сцене «Минск-Арены», несмотря на призывы отменить выступление, исполнили свои хиты Николай Басков и Филипп Киркоров.

После концерта в соцсетях появились жесткие комментарии и даже проклятия от известных россиян.

Ведущий и радиопродюсер Михаил Козырев написал в Facebook: «Чтоб вам каждую ночь приходили во снах эти искалеченные в Окрестино тела в синих кровоподтеках. До конца ваших попсовых жизней».

Известная телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале также осудила выступления артистов на концерте у Лукашенко, отметив, что может оправдать только Диану Гурцкую, которая «действия белорусского ОМОНа реально не видела».

Собчак поддержал публицист Олег Кашин.

Напомним, перед предстоящим концертом в Минске Баскова призывали «не развлекать преступников», проявить уважение к белорусскому народу и «не участвовать в пире во время чумы».

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