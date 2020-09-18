Борис Моисеев отреагировал на слухи о своей болезни и нищете

Известный российский певец Борис Моисеев, слухи о тяжелом состоянии здоровья которого и нищете периодически появляются в сети, прокомментировал свое состояние.

По его словам, когда не хватает хайпа или рейтинга некоторым СМИ, они звонят певцу и начинают задавать вопросы о здоровье и завещании, что ему очень не нравится.

«Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе, и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает», — цитирует Моисеева «Московский комсомолец».

Певец не отрицает, что давний тяжелый инсульт не прошел бесследно и в последнее время он действительно сбавил темп, в основном, сидит дома, мало появляется на публике. Зато лето проводит в Юрмале, где у него есть квартира.

В своей «самоизоляции», по словам певца, он ощущает себя нормальным человеком, который ведет достаточно активный образ жизни.

«Встаю каждое утро, как на работу, иду в туалет, принимаю душ, чищу зубы, бреюсь, укладываю волосы, сажусь завтракать. Все, как было всегда. Ничего не изменилось, кроме одного: раньше после завтрака я выезжал обычно на гастроли, а теперь сажусь за компьютер, отвечаю на вопросы, общаюсь с людьми, читаю новости, смотрю телевизор. Потом приходит домработница, убирает, готовит еду. Мы сплетничаем — что, где, когда. Потом, когда она уходит, продолжаю смотреть телевизор, сериалы. Естественно, что большую часть времени я провожу у компьютера, телевизора, без новостей не ложусь спать. Такое нормальное состояние артиста-пенсионера», — уточнил артист.

Актер уточнил, что, кроме пенсии и доплаты в 30 тысяч рублей от мэра столицы, ежемесячно получает авторские гонорары от песен. На необходимые покупки средств вполне хватает.

«Поехал в Юрмалу на лето — купил что-то. Поехал в Майами на круиз, закупился в своем любимом шопинг-молле „Авентура“. В каждый приезд обязательно захожу туда, трачу восемь часов и закупаюсь всем на год вперед: от зубных щеток до носков. Так что нельзя сказать, что я прямо совсем упертый домосед. В прошлом году праздновал юбилей, 65 лет, мои „сестрички“ Нелли Кобзон, Галя Романовская и Ада, с которыми нас связывают годы нежной и преданной дружбы, подарили мне круиз на самом большом судне мира „Симфония морей“. Прекрасно провел две недели в Карибском море», — рассказал артист.

Моисеев утверждает, что его не забыли. Он регулярно общается с братом Марксом, который живет в Канаде, с Лаймой Вайкуле, часто звонит Алла Пугачева, передает приветы от Кристины Орбакайте.

Почти каждый день заезжает его директор Сергей Горох — общаются по текущим вопросам.

Из недвижимости продал только дом в Барвихе, По словам Моисеева, при наличии квартиры в Москве, в нем нет необходимости.

«В финансовом смысле у меня все нормально, хватает, взаймы ни у кого не брал и не беру. Живу на свои деньги», — уточнил певец.

Напомним, в мае музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что состояние Бориса Моисеева ухудшается «с моральной точки зрения», у него появились провалы в памяти. Певец якобы не всегда понимает, кто ему звонит, не помнит людей, не помнит события.

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