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Шоу-бизнес

Седокова призналась, что вышла замуж (фото)

22:21 18 сентября 2020
Седокова

Певица Анна Седокова сделала сенсационное признание в эфире программы «Вечерний Ургант». Как оказалось, Анна и ее возлюбленный — 28-летний латвийский баскетолист Янис Тимма — официально зарегистрировали брак. Свадьба, о подготовке которой пара намекала летом, была организована в очень сжатые сроки и состоялась в воскресенье, 6 сентября. Торжество было очень камерным, даже родители узнали новость лишь на следующий день после церемонии.

седокова

В Telegram-канале Анны Седоковой опубликованы фото со свадьбы. И невеста, и жених решили не рушить традиции и тщательно подошли к выбору наряда. Невеста выбрала сияюще-белое платье с глубоким декольте, украшенное вышивкой и кружевами. Жених предпочел классический черный костюм с галстуком.

седокова

Напомним, для 38-летней Анны это уже третий брак. У экс-участницы «ВИА Гры» трое детей. 15-летняя Алина и трехлетний Гектор живут с матерью, 9-летняя Моника осталась с отцом, вторым мужем Седоковой, и проживает в США.

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