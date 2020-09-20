Петросян оценил злобные выпады в адрес его экс-жены Степаненко

Российский юморист Евгений Петросян, который развелся с Еленой Степаненко и женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, отметил лайком в Instagram злобные комментарии в адрес своей бывшей жены.

В частности, ему понравились комментарии своих поклонников с таким содержанием:

«Ваганычу респект! Здоровья ему и малышу! А Степанеко в погоне за молодостью выглядит смешно и зло».

«Хорошо отработала, ресурс, СТЕПАНЕНКО, а теперь ухватит молодого, не зря же худеет этого и добивалась».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Петросян раскрыл семейную тайну. В день своего 75-летия он впервые показал маленького сына. Петросян и Брухунова тщательно скрывали свадьбу и рождение ребенка. Татьяне периодически приписывали беременность. Но все вопросы она оставляла без ответов.

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