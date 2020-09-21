"Пью только воду": располневшая Ан Лорак объявила голодовку

В то время как друг Ани Лорак Сергей Лазарев похудел к началу осени на 12 килограммов, сама певица потрясла светскую тусовку внешним видом.

Теперь у нее вместо точеной фигуры явно «поплывшие» формы.

Об этом пишет «Собеседник».

Ани не скрывает: всему виной — карантин.

«Признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой», — вздыхает Лорак.

Певица рассказывает, что во время самоизоляции тоже старалась поддерживать себя в форме — регулярно занималась спортом.

«Но холодильник же рядом. Чуть-чуть подкусывала вечером, после семи. Чипсы, печенье разное — не могла устоять», — жалуется певица.

В результате Ани поняла: если дело будет так продолжаться и дальше, тогда она не влезет в свои концертные наряды. И именно поэтому объявила… голодовку!

«Я сейчас стараюсь не есть после шести вечера. После семи вечера вообще отказываюсь от пищи. Пью только воду. И жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить», — говорит звезда.

Ранее внешность Ани Лорак уже много раз подвергалась критике со стороны ее поклонников. Звезда то набирает вес, то быстро сбрасывает. Она практикует правильное питание и не забывает о тренировках в зале. При этом, многие фанаты считают, что у Лорак идеальная женская фигура.

Напомним, что в апреле в прямом эфире Instagram певица призналась, что стала весить 52 килограмма. До карантина эти цифры были меньше.

«ФАКТЫ» писали, что в начале лета Ани Лорак заявила, что придерживается особого плана питания. Два раза в неделю она позволяет себе есть всё, что захочет. Всё остальное время артистка придерживается только полезного рациона. От некоторых продуктов Лорак отказалась совсем. Она призналась, что не ест хлеб. По ее мнению, он бесполезен для организма. Певица также не употребляет в пищу сахар. Глюкозу, по словам Лорак, она получает из фруктов, и позволяет себе десерты — зефир и печенье. При этом исполнительница пьет много воды и устраивает разгрузочные дни. Еще один секрет стройности украинки, который посоветовал ей диетолог, — есть сало. Но в результате, как видим, сало дало знать о себе совсем не так, как думала певица.

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