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Шоу-бизнес

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

7:47 21 сентября 2020
Олег Винник

Певец Олег Винник оконфузился в концовке своего с Аленой Шоптенко выступления во время четвертого вечера шоу «Танці з зірками 2020».

Певец исполнял танец на своем концерте в Житомире под свою песню «Вовчиця».

В завершении он положил партнершу на сцену, взял микрофон и завыл.

Однако получилось так, что вой зазвучал раньше, чем Винник поднес ко рту микрофон.

Этот конфуз подметили комментаторы под видео с номером Винника и Шоптенко на ютуб-канале «Танцях з зірками».

«Немножко не успел к микрофону… Так вот какие „живые“ концерты дает Олег Винник)))» — написала пользователь ютуба Елена Лисеева.

«Когда он завыл в конце, меня разорвало», — прокомментировала пользователь ютуба Марина Мартынчук.

«Концовка просто ржака», — поделилась впечатлением пользователь ютуба Svetlana Tomilko.

Читайте также материал «ФАКТОВ» «Поцелуй Влада Ямы и пощечина Сергея Мельника: самые яркие моменты четвертого эфира „Танців з зірками“».

Источник заглавного фото: instagram.com/olegg.vynnyk

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