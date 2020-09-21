Четвертый прямой эфир проекта «Танці з зірками» («1+1») стал одним из самых эмоциональных. Тема выпуска: год, который изменил жизнь. На паркете четвертого сезона борьбу за главный приз продолжают двенадцать пар. Приглашенным судьей эфира стала бывшая участница проекта, популярная телеведущая Леся Никитюк.

Открыл вечер совместный танец двенадцати пар — впервые все они собрались вместе на паркете. Ведущие шоу — Юрий Горбунов и Тина Кароль. На балконе участников поддерживала Маша Ефросинина.

После перенесенного коронавируса вышла пара Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко.

- Мою жизнь изменил 2020-й год, — призналась Даша. — После выхода сериала «Папик» я проснулась знаменитой.

Ча-ча-ча пара исполнила под легендарный хит из фильма «Грязные танцы».

- Кураж был потрясающий, — сказал Влад Яма. — Что касается ног — тут все сложно… Держитесь.

- Ваши танцы — это был легкий променад по паркету, — раскритиковала выступление Екатерина Кухар. — Думаю, вы окажетесь в зоне риска.

Леся сразу поставила паре «десять» баллов.

- Мою жизнь изменил 2020 год, — признался Григорий Чапкис. — Я закончил первое девяностолетие и начал второе. К тому же, в этом году я женился и купил квартиру! Что касается танца, то для начала — неплохо.

Судьи поставили паре 30 баллов.

Юлия Санина и Дмитрий Жук приготовили для эфира пасодобль.

- Этот эфир вас шокирует, — пообещала певица. — Мою жизнь изменил 2007 год, когда я решила, что шоу-бизнес не для меня. Хотела стать журналисткой и первым взяла интервью у моего будущего супруга. А через какое-то время мы с Валом создали группу.

- Юля, вы еще та штучка, — восхитилась Кухар.

- Вы разбудили в себе танцовщицу, — признал Влад. — Думаю, это будет длиться до самого финала.

- Неплохо танцуете, — прокомментировал Григорий Чапкис. — Но это был эстрадный танец, а пасодобля я не увидел.

Судьи поставили паре 35 баллов.

Санта Димопулос и Макс Леонов — одна из самых сильных пар проекта.

- Я пришла на проект воплотить мечту отца, — вспоминала Санта, не скрывая слез. — Самый тяжелый год — когда я его потеряла. Мне не хватает его по сей день. Наш контемп я посвящаю ему.

- Я поверила вашим слезам, — сказала Екатерина после их выступления. — Танец был наполнен невероятной синергией.

- Благодаря этому проекту ты открыла все свои стороны, — признала Леся Никитюк.

- Это был театральный номер, — воскликнул Григорий Чапкис. — Браво!

Пара получила от судей 39 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк — главные соперники пары Санты Димопулос.

- Мою жизнь изменил 2011 год, — рассказала Надежда. — Именно тогда я ушла из группы «ВИА Гра». Мне хотелось начать новую жизнь. Нашим танго я хочу завершить мою историю с группой.

Страстное танго под песню «ВИА Гры» восхитило зал.

- Круто, технично, — признал Влад Яма. — Ваши конкуренты теряют надежду.

- Вы просто разорвали паркет! — воскликнула Леся Никитюк. — Надя, ты должна быть Надя Сексейхер!

- Я тоже когда-то сходила с ума от «ВИА Гры», — не стала скрывать Екатерина. — Ваши шансы с Сантой на победу сравнялись!

Судьи поставили паре 40 баллов — наивысшую оценку.

Позитив и Юлия Сахневич приготовили для очередного эфира джайв.

- Мою жизнь изменил 2020 год, — вспоминал Позитив. — Закончилась десятилетняя история группы «Время и Стекло». Теперь начинается новая страница в моей жизни.

В финале выступления на пару с потолка обрушился дождь. Но эффектный номер не потряс судей.

- Джайва я не увидел, — прокомментировал Григорий Чапкис. — Это был просто эстрадный номер.

- На четвертом эфире без Юли ваши танцы на грани реанимации, — сказала Кухар. — Пора, наконец, очнутся. Без нее вы, обречены.

Вместо комментария, Влад Яма вышел на паркет, показывая Позитиву правильные движения. Позитив так разгорячился, что в шутку поцеловал Влада.

- А вот это ты зря, — смутился Влад.

Судьи поставили паре 29 баллов.

Сергея Мельника называют главным холостяком проекта. Его партнерша — Аделина Дели.

- Проект «Холостяк» изменил мою жизнь, — признался Сергей. — Тогда я выбрал не ту девушку. На самом деле я не мог забыть Елену Головань — вторую финалистку.

Во время исполнения румбы на паркете появились Елена и Даша — финалистка минувшего проекта «Холостяк». Танец закончился страстным поцелуем с Аделиной. После чего Елена Головань неожиданно выбежала на паркет и дала Сергею пощечину.

- Прекрасное тело, но им еще надо пользоваться, — сказал Влад Яма.

- Это было прекрасно! — восхитился Чапкис. — Страсть — это самое главное в румбе.

Судьи поставили паре 35 баллов.

Alyona Alyona и Юрий Гурич приготовили для эфира джайв.

- Моя жизнь изменилась в 2018 году, когда я стала известной певицей, — вспоминала рэп-певица. — Я мечтала об этом много лет.

- Мне мало ваших усилий, хочу увидеть «семь потов», — сказала Екатерина Кухар.

- Не было огня в ногах, — признал Влад.

- Весело, задорно, хорошо, — сказал Григорий Чапкис. — Но уже четвертый эфир я не вижу хореографии.

Судьи поставили паре 26 баллов.

Ольга Фреймут и Илья Падзина вместе перенесли коронавирус. В минувшем эфире пара впервые вышла на паркет.

- Моя самая большая ошибка, когда я решила уйти с канала «1+1», — не скрывала телеведущая. — Из суперзвезды я стала обычной Олей. Мне казалось, что после провала на «Новом канале» я потеряла себя. Теперь каждый эфир, это возможность вернуть себя. Не хочу больше ходить по другим каналам.

- Работайте над стопами, — порекомендовала Екатерина Кухар, комментируя контемп.

Леся неожиданно подарила Оле кусок ламината.

- Танец красивый, — признал Влад Яма. — Учите тело, чтобы оно было более податливым.

- Вы растете с каждым эфиром, — остался доволен Григорий Чапкис.

Маша Ефросинина неожиданно припомнила Оле, что не так давно она говорила, что ее самая большая ошибка — уход с Нового канала. Но Фреймут не стала реагировать на провокацию и ответила лишь, что не помнит такого.

Судьи поставили паре 35 баллов.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская подготовили к эфиру ча-ча-ча.

- В 2008 году мне пришлось строить жизнь заново, — вспоминал Сергей. — Моя супруга была в положении, не было денег, приходилось работать на стройке. Но я никогда не сдаюсь и иду к своей цели. Сейчас хочу победить в танцевальном проекте.

- Наконец, я увидел ча-ча-ча! — был доволен Григорий Чапкис.

- Это пока ваш лучший танец, — признал Влад Яма. — Колени не всегда, правда, выправлялись.

Судьи поставили паре 34 балла.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко посвятили свой танец маленьким ангелам.

- Мою жизнь изменил 2016 год, когда у меня родилась дочь, — вспоминал актер. — Три раза до этого мы пытались и не могли с женой иметь детей. Я закрывался, плакал и не знал, что нам делать. Но теперь в нашей семье двое детей, и мы совершенно счастливы.

- Вы показали себя, настоящим, — сказала Екатерина после трогательного фокстрота пары. — И еще ближе подошли к финалу.

- К черту ошибки, когда это от души, — растрогался Влад.

- Я видел ошибки, но не признаю их, потому что вы танцевали от души, — прокомментировал Григорий Чапкис.

Судьи поставили паре 36 баллов.

Накануне эфира между Тарасом Цымбалюком и Яной Заяц произошел конфликт. Актер признался, что он не всегда находит общий язык со своей партнершей.

- Мою жизнь изменил 2018 год, — рассказал Тарас. — Тогда я сыграл в картине «Черный ворон».

- У вас был потрясающий рывок, — восторгался Чапкис венским вальсом пары.

- Отыграли блестяще, — признала Екатерина. — Но Яна вас сегодня перекрыла.

Судьи поставили паре 34 балла.

Завершала четвертый эфир пара Олега Винника и Алены Шоптенко. Свой пасодобль они исполнили на сцене концерта в Житомире — артист сейчас находится в концертном туре по Украине.

- Танцы изменили мою жизнь, — сказал Олег Винник. — Для многих моих поклонников шок, что я пошел на этот проект. Но я хочу показать свои честные эмоции.

Пасодобль пара исполнила под хит Винника «Волчица».

- К сожалению, танца я так и не увидел, — сокрушался Григорий Чапкис.

- Я не фанат выступлений за пределами нашего паркета, — сказала Екатерина.

- В пасодобле главное — характер, а с этим, проблем не было, — признал Влад Яма.

Судьи поставили паре 36 баллов.

По результатам выступлений четвертого эфира на первом месте оказалась пара Надежды Мейхер — 40 баллов. На последнем — Alyona Alyona — 26 баллов.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на сцене проекта выступила Тина Кароль.

По результатам голосования в зоне риска оказались пары Alyona Alyona и Юрий Гурич, Тарас Цымбалюк и Яна Заяц. Проект покинули Alyona Alyona и Юрий Гурич.

- Спасибо всем, кто поддерживал нас, — сказала певица. — Мы попали, словно, в детский лагерь, где все было просто классно. Спасибо Юре, судьям и зрителям!

Напомним, поборовшая коронавирус Ольга Фреймут заявила, что не любит участвовать в конкурсах, где оценивание происходит субъективно.Но телеведущая активно готовились три раза в неделю к танцевальному конкурсу и второй раз в этом сезоне вышла на паркет.

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