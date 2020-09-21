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Шоу-бизнес

Умер актер из классического фильма-катастрофы «Приключения "Посейдона"» (фото, видео)

8:53 21 сентября 2020
Эрни Орсатти

В Калифорнии в возрасте 80 лет скончался американский актер и каскадер Эрни Орсатти. Причиной смерти, как сообщил его сын Нун Орсатти, стал геморрагический инсульт.

Как пишет издание Hollywood Reporter, Эрни наиболее известен по роли в классическом фильме-катастрофе 1972 года «Приключения „Посейдона“». Его персонаж погибает, падая с десятиметровой высоты в окно на крыше перевернувшегося вверх килем круизного лайнера. Впоследствии в одном из интервью Орсатти рассказывал, как выполнял этот пугающий трюк. В то время он еще не думал становиться каскадером, но режиссер попросил его выполнить падение самостоятельно. «Не откидывай голову назад, ты сломаешь себе шею. Выбери точку, смотри на нее и падай», — вспоминал он слова координатора трюков. «Они хотели, чтобы я изобразил ужас, и они наверняка его получили. Я был напуган до смерти», — сказал он.

Фильм претендовал на премию «Оскар» в четырех номинациях. И получил две награды.

Орсатти также снимался в известных фильмах-катастрофах «Ад в поднебесье» и «Рой».

Эрни — сын известной оперной певицы Инес Горман (которая снималась в картине «Поющие под дождем», а также в мелодраме с участием Элизабет Тейлор «Любовь лучше, чем когда-либо») и бесйболиста Эрни Орсатти-старшего.

Со своей женой Линдой Эрни прожил 46 лет — до самой своей смерти. Его сын Нун и внук Роуби Орсатти также стала каскадерами. Роуби участвовал в съемках таких блокбастеров, как «Мстители: Финал» и «План побега». Брат Эрни Фрэнк был дублером Арнольда Шварценеггера в фильме «Терминатор».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что умерла знаменитая актриса Дайана Ригг — девушка Джеймса Бонда и звезда «Игры престолов».

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