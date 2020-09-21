Папарацци засекли голливудского актера Орландо Блума на улице с перцовым баллончиком в руках. Как пишет издание The Sun, полагают, что 43-летний актер вооружился им после того, как неадекватный поклонник его невесты Кэти Перри, 38-летний Уильям Терри, пригрозил сломать ему шею.

8 сентября Терри перелез через ограду и проник на территорию особняка в Беверли-Хилл, где проживает пара. 35-летняя Кэти в это время была дома с новорожденной дочкой Дейзи, которая появилась на свет 26 августа. Охрана потребовала, чтобы Уильям удалился. После его отказа вызвали полицию. На днях Перри добилась ордера суда, запрещающего Уильяму приближаться к ней и к членам ее семьи.

В соцсетях бездомный Терри, проживающий в автомобиле, называл Кэти то своей «женой», то «любимой проституткой», и писал ей угрозы, утверждая, что у него есть доступ к огнестрельному оружию. Он также угрожал Блуму и желал его девятилетнему сыну от первого брака и бывшей жене-супермодели Миранде Керр «умереть от коронавируса».

Терри уже пытался пробраться в дом Перри и Блума в начале августа.

Судя по всему, Орландо всерьез озаботился своей безопасностью и на всякий случай хочет быть готов к отпору в случае нападения.

Уильям Терри

Кэти и Орландо

Ранее «ФАКТЫ» писали, что голая беременная Кэти Перри снялась в новом клипе.

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