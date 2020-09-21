Вдова Лучано Паваротти снова вышла замуж — за финансиста (фото)

Вдова легендарного итальянского тенора Лучано Паваротти повторно вышла замуж спустя 13 лет после его смерти. 50-летняя Николетта Мантовани обвенчалась в церкви близ Болоньи с 52-летним финансистом Альберто Тинарелли. На свадьбе присутствовала дочь Мантовани и Паваротти — 17-летняя Аличе, а также ряд итальянских знаменитостей.

Как сообщает Vanity Fair, невеста была в бледно-голубом платье и с распущенными волосами.

La vedova di Luciano Pavarotti ha detto «sì» ad Alberto Tinarelli, conosciuto pochi mesi fa grazie a un'amica comune. https://t.co/m6DfoPCakh — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) September 21, 2020

Николетта и Альберто познакомились девять месяцев назад. Еще год назад Мантовани говорила в интервью, что больше никогда не собирается вступать в брак. «Одной большой любви в жизни — вполне достаточно», — сказала она. Однако, когда она встретила Альберто, это была любовь с первого взгляда. Весь карантин они провели вместе.

Лучано Паваротти умер от рака поджелудочной железы 6 сентября 2007 года, не дожив немногим более месяца до своего 72-летия. Николетта была его ассистенткой, а затем второй супругой, ради которой он бросил первую — Адую Верони, с которой прожил 39 лет. Официально влюбленные поженились в 2003 году. Николетта, которая была моложе Лучано на 34 года, родила мужу близнецов — однако брат Аличе появился на свет мертвым.

Лучано и Николетта

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