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Шоу-бизнес

Солист «Непары» разоткровенничался и распек партнершу

15:19 21 сентября 2020
Александр Шоуа

Певец Александр Шоуа, год назад объявивший о закрытии проекта «Непара» и расставании с Викторией Талышинской, «уколол» бывшую партнершу, заявив, что ему за нее было «иногда некомфортно». Напомним, что в 2019 году распалась и инди-фолк-поп группа Panivalkova.

Александр Шоуа, начавший после распада группы сольную карьеру, считает, что его бывшая напарница безответственно подходила к некоторым моментам, пишет StarHit.

«Мне иногда было некомфортно и неудобно за партнершу. Она классная и гармоничная на сцене, вопросов в этом нет. Она другая. И когда я тянул песню в одну сторону, она, как камень в лесу, стояла на своем», — утверждает певец

Правда, добавляет, что это не касалось зрителей: «Это был призыв к порядку, приходить на чек вовремя или вообще куда-либо. Призыв прийти на выступление в добром расположении духа и выйти на сцену, подарить мне счастье. Про зрителей не говорю — это святое. Все было построено на какой-то истории, где один тянул, а другой просто ехал».

Отметив, что кипевшие в «Непаре» страсти были основаны на профессиональных разногласиях, певец добавил: «Как правило, без искры ничего не бывает. Думаю, я должен ей быть благодарен за все: за то, что сделала меня сильным, позволила стать тем, кто я есть. Многие думали, что мы пара, но мы ей не были, конечно… Дуэт физически распался недавно, а душой — давно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Максим Галкин выложил в соцсети видео с Аллой Пугачевой, которая в кадре делает движения, напоминающие о знаменитой сцене с Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт».

Фото Александра Шоуа из соцсетей.

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